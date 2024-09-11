شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirPods 4 كل ما تريد معرفته عن سماعة أبل الجديدة وميزة مكافحة الضوضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ابل عن تصميم سماعة AirPods 4، والتي سيتم طرحها لعملاء ابل بنسختين مختلفتين، والتي تأتي بسعر يبدأ من 129 دولارًا، في حين يبلغ سعر الطراز الأعلى بسعر 179 دولارًا، حيث تأتي بمواصفات استثنائية، توفر خاصية إلغاء الضوضاء النشط لهذا التصميم المفتوح.

مزايا AirPods 4 الجديدة

وتأتي سماعة AirPods 4 الجديدة من ابل، بمزايا هامة لمكافحة الضوضاء دون مساعدة من سدادة الأذن المصنوعة من أطراف السيليكون، ويتشابه الطراز الجديد بالطرازات السابقة لسماعات الابل المعروفة، كما أن علبة الشحن باتت أصغر وبوزن أخف من النسخ الماضية، كمان أن السماعة تدعم الشحن اللاسلكي وتضمكن مكبر صوت لتتبع موقعى.



موعد طرح AirPods 4 الجديدة بالمتاجر



وصممت AirPods 4 الجديدة، من خلال بنية صوتية داخلية مميزة لتحسين الصوت، حيث تملك القدرة لالتقاط الكثير من الحيل البرمجية من AirPods Pro، بما في ذلك الصوت التكيفي ووضع الشفافية والوعي بالمحادثة، لأنها تتضمن شريحة H2 من Apple.



وتتوفر سماعات AirPods 4 حاليًا للطلب المسبق، مع Apple Watch Series 10 الجديدة، على ان يتم طرحها بالمتاجر في 20 سبتمبر.