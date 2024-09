شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ألعاب ستغادر Xbox Game Pass الأسبوع الجارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

مع إطلاق لعبة Age of Mythology على Xbox Game Pass في 4 سبتمبر، فإن العديد من الألعاب ستغادر الخدمة أيضًا فى 15 سبتمبر المقبل، و سيتم إزالة خمس ألعاب من Xbox Game Pass.

وهذا يحدث عادة كل 15 يومًا تقريبًا، حيث ستغادر بعض الألعاب البارزة الخدمة في 15 سبتمبر، لذا يجب عليك التحقق منها قبل اختفائها، وفيما يلى نعرض ثلاث من تلك الألعاب، تتراوح من ألعاب مستقلة ذكية إلى ألعاب متعددة اللاعبين.

- لعبة Payday

تعد لعبة Payday 3 هي أحدث إصدار من سلسلة ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول التي أنتجتها شركة Starbreeze، حيث يعمل اللاعبون معًا لتنفيذ عمليات سطو.

على سبيل المثال، ستعمل مع آخرين لاستكشاف أحد البنوك قبل ارتداء الأقنعة واحتجاز الأشخاص كرهائن وسرقة الأموال والهروب بسرعة من الشرطة، إنها لعبة متعددة اللاعبين متوترة حيث من المحتمل أن تفشل، وقد استمتعت بها كثيرًا.

من المسلم به أن Payday 3 لا ترقى إلى مستوى سابقتها، ولكن كشيء يمكن لعبه مجانًا على Xbox Game Pass، فهي مسلية بدرجة كافية، و ستصدر إصدارات الكمبيوتر الشخصي وXbox Series X/S من Payday 3 على Xbox Game Pass في 15 سبتمبر، بعد ذلك، ستظل اللعبة متاحة للشراء على هذه المنصات وبلايستيشن 5.

- لعبة Slime Rancher

كما يوحي اسمها، فإن Slime Rancher 2 هي لعبة ستتصارع فيها مع مخلوقات طينية لطيفة في الممارسة العملية، تعمل هذه المخلوقات الطينية كعمود فقري للعبة محاكاة الحياة، حيث يجمع اللاعبون المخلوقات الطينية ويعتنون بها من أجل استخدام عملة يمكن استخدامها لبناء مزرعتهم.

وبينما لا تزال في مرحلة الوصول المبكر على الكمبيوتر الشخصي وGame Preview على Xbox، فهي بالفعل لعبة محاكاة حياة لطيفة ومريحة ذات جمالية ساحرة وحلقة لعب جذابة. مثل الألعاب الأخرى في هذه القائمة، ستغادر Slime Rancher 2 كتالوج Xbox Game Pass في 15 سبتمبر، بعد ذلك، ستظل متاحة في أشكال الوصول المبكر عبر الكمبيوتر الشخصي وXbox Series X/S وPS5.

لعبة You Suck at Parking

لعبة You Suck at Parking هي لعبة مستقلة ممتعة مستوحاة من الممرات حيث يتعين على اللاعبين القيادة وركن سيارتهم في أقسام صغيرة حقًا من المستويات المليئة بالعقبات السخيفة بشكل متزايد، كما إن عناصر التحكم في القيادة عائمة وثقيلة الانجراف عمدًا وبعض أماكن وقوف السيارات في أوضاع محفوفة بالمخاطر.

لذا فإن الكثير من المرح يأتي من إتقان عناصر التحكم وتعلم تخطيط كل مستوى والوصول إلى مكان وقوف السيارات في أسرع وقت ممكن، حتى أنها تدعم تعدد اللاعبين، وتغادر إصدارات الكمبيوتر الشخصي وXbox One وXbox Series X/S من You Suck at Parking: Complete Edition خدمة Xbox Game Pass في 15 سبتمبر، بعد ذلك لا يزال بإمكانك التقاطها على تلك المنصات، بالإضافة إلى PS4 وPS5 وNintendo Switch.