شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء أستراليا يسعى لحظر وسائل التواصل الاجتماعى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

وعد رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز بتقديم تشريع يمنع الأطفال دون سن معينة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت رويترز أن ألبانيز أصدر بيانه فى مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).

ويقول ألبانيز إن الحكومة الأسترالية ستبدأ مبادرتها لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال اختبار تقنية التحقق من العمر في وقت ما من هذا العام، كما أنه لم يذكر حدًا عمريًا محددًا، لكنه قدر أنه يود أن يكون الحظر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 إلى 16 عامًا لأننا "نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب ضررًا اجتماعيًا".

وأصدرت ميتا بيانًا ردًا على اقتراح رئيس الوزراء، مشيرةً إلى أن فيسبوك وإنستجرام لديهما بالفعل حد أدنى لسن المستخدمين يبلغ 13 عامًا ، وأشارت شركة التواصل الاجتماعى أيضًا إلى أنها تريد تمكين الشباب من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الضوابط الأبوية والمراقبة "بدلاً من مجرد قطع الوصول إليها".

واقترح المشرعون فى الولايات المتحدة ودول أخرى وحاولوا تطبيق حد أقصى للعمر الفيدرالى على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي العام الماضى قدم السيناتور الأمريكى جوش هاولى مشروعى قانون إلى الكونجرس من شأنه أن يحظر على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وأصدرت ولاية يوتا أيضًا قوانين فى عام 2023 تتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين وتقديم نسخة من بطاقة الهوية بدلاً من مجرد إدخال تاريخ ميلادهم للوصول إلى حساباتهم، وفى العام التالى ألغت ولاية يوتا متطلبات الهوية.

أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مشكلة صحية أكبر حيث أثار الخبراء مخاوف بشأن آثارها على الصحة العقلية للمستخدمين الأصغر سنا، وأيدت رسالة مفتوحة موقعة من 42 مدعيًا عامًا أمريكيًا اقتراح الجراح العام الأمريكى فيفيك مورثي بمطالبة مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تحذيرات صحية مرئية بنفس الطريقة التي يُطلب من صانعى السجائر القيام بها على عبوات منتجاتهم.