شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضحكت على مستخدميها..ميزة وهمية تتعلق بسرعة نقل البيانات فى iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ابل سلسلة هواتف iPhone 16، في مؤتمرها السنوي "It's Glowtime"، الإثنين الماضي، وقد التفت أنظار الملايين حول العالم نحو المزايا الذى يحملها هاتف ايفون الجديد، مقارنة بالطرازات السابقة، بعدما أعلنت ابل عن حزمة من التحسينات والتطورات الفنية فيما يتعلق بالبرامج والتقنيات التي تأتي مع الجيل الجديد لأجهزة ايفون، لكن تقرير صادر من MacRumors، يؤكد أنه على الرغم من المزايا الذى يحملها iPhone 16، لكن ماتم الإعلان عنه من تزويد الهاتف الجديد بسرعات USB 3 أسرع، غير حقيقي.

أحذر مزايا وهمية في هاتف iPhone 16

وأشارت التقرير إلى أن ابل لم تنجح في تقديم سرعة نقل محسنة مع التشكيلة الجديدة من iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بل أن مستخدمي iPhone 16 قد لايحصلون على سرعات نقل USB محسنة، على الرغم أنها أعلنت أن الجيل الجديد من هواتف ابل الذكية سيحصل على "سرعات USB 3 أسرع".

ويشير التقرير إلى أن مع استعراض مزايا الطرازات الجديد لـ iPhone 16 وiPhone 16 Pro، سنجد أن سرعات نقل USB 2 وUSB 3 للطرازات الأساسية وPro هي 480 ميجابت في الثانية و10 جيجابت في الثانية على التوالي، والتي لم تختلف عن نفس السرعات التي كانت متاحة في iPhone 15 Pro ، مما يؤكد أنه لايوجد تحسن حقيقي في سرعات النقل.

مزاعم ابل في هاتف iPhone 16..ميزة شحن وهمية

في حين أعلنت ابل عن الاستعانة بتصميم محدث وشريحة A18، لهواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus بتصميم محدث وشريحة A18، والتي توفر سرعات نقل بيانات أسرع مقارنة بالطرازات السابقة، لذا قد يكون مزاعم الشركة صحيحة في حالة إذا كانت تقارن سرعة نقل iPhone 16 Pro مع iPhone 14 Pro، وهو الجيل الأخير مع كابل Lightning.



وأكد التقرير أن الحصول على سرعات نقل تبلغ 10 جيجا بايت في الثانية مع طرازات iPhone 16 Pro، يستلزم استخدام كابل USB-C المناسب، والذي يجب شراؤه بشكل منفصل لأنه يوفر سرعات نقل بيانات أسرع مقارنة بالإصدارات السابقة.



كما يتمتع كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر مع شاشة Super Retina XDR OLED ، بمقاس 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، كما تحصل الشاشة على معدل تحديث 120 هرتز (ProMotion) وما يصل إلى 2000 وحدة من سطوع الذروة.