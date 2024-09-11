شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعاون مع شركة ناشئة لالتقاط الهواء مباشرة وإزالة انبعاثات الكربون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل أنها دخلت فى شراكة مع Holocene لدعم تقنية "التقاط الهواء المباشر" DAC لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوى..

وبموجب هذه الصفقة البالغ قيمتها 10 ملايين دولار، ستقوم جوجل بشراء أرصدة إزالة الكربون من شركة الهولوسين بمعدل 100 دولار للطن المتري، وهذا هو السعر الذى حددته وزارة الطاقة الأميركية كهدف لتكنولوجيا التقاط الهواء المباشر لجعلها جزءاً قابلاً للتطبيق فى الجهود الرامية إلى خفض المعدل الذي نطلق به ثانى أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوى.

وكما يوحى الاسم، يمكن لالتقاط الهواء المباشر أن يجمع ثانى أكسيد الكربون من الهواء، ثم يركز الغاز ليتم تخزينه فى خزانات تحت الأرض، ويبدو الأمر رائعًا من الناحية النظرية، لكن التكنولوجيا أثبتت أنها باهظة الثمن وصعبة التوسع.

وقالت جوجل إن دعمها من شأنه أن يسمح للهلوسين بالتقاط وتخزين 100 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالى، بالإضافة إلى مساعدة الشركة على تحسين تقنية DAC الخاصة بها، لدى Holocene شرح أكثر تفصيلاً لنهج DAC الخاص بها على موقعها على الإنترنت.

وقد أصبحت الاستدامة نقطة نقاش مهمة بالنسبة للكثير من شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد قامت جوجل باستثمار كبير فى شراء تعويضات الكربون، وهو ما يكفى لتدعى أنها تخلصت من "إرثها الكربونى" بالكامل، وتهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030.

لكن انبعاثات الغازات الدفيئة لديها ارتفعت بنسبة 50 % تقريبًا فى السنوات الخمس الماضية ، بسبب متطلبات مركز البيانات المكثفة لاستخدام الذكاء الاصطناعى.