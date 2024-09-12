شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك ساعة أندرويد سمارت.. كيفية حظر المكالمات المزعجة بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك تروكولر تطبيق يعمل على نظام أندرويد للساعات الذكية WearOS مما يعنى أن أى ساعة ذكية تعمل بنظام أندرويد يمكنها تشغيل التطبيق الجديد والاقتران بهاتفك لحظر المتصلين غير المرغوب فيهم.

وتعتبر ساعات أندرويد موثوقة وقد نضجت موديلات الجيل الجديد لتمنحك عمرًا أطول للبطارية، لذا فإن تشغيل مثل هذه التطبيقات على الساعة الذكية يعد بمثابة مكافأة مؤكدة، خاصة إذا كنت لا ترغب في الرد على الهاتف لكل مكالمة.

يقدم تروكولر تطبيق WearOS الجديد الذي يمكن تنزيله من متجر بلاي الذي يعمل على الساعة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

اتبع الخطوات التالية لتشغيل الميزة:

- البحث عن تروكولر

- قم بتثبيته على طراز ساعتك

- بعد تثبيت تطبيق تروكولر على ساعة WearOS الخاصة بك، قم بإقرانه بالهاتف الذي يعمل عليه تطبيق Caller ID، حيث لا تحتاج إلى إعداده بشكل أكبر وستبدأ الميزة في العمل على المعصم.

- قم بالتحقق بشكل مستقل من الميزة الموجودة على ساعة أندرويد باستخدام حساب تروكولر، كما أن أداة معرف البريد العشوائي فعالة للغاية وتظهر النتائج على الفور على المعصم.

- يعد تطبيق ووتش امتدادًا للهاتف، لذا تحتاج إلى تثبيت التطبيق على كلا الجهازين، يقول تروكولر أيضًا أنك بحاجة إلى جعل التطبيق هو تطبيق الهاتف الافتراضي على الهاتف لتحقيق أقصى استفادة من تقنية معرف المتصل الخاصة به، وإذا لم تقم بذلك، فقد لا تعمل بعض الميزات بفعالية، حيث لا تحتاج إلى إصدار متميز من التطبيق حتى يعمل على الساعة الذكية.

تعمل جميع الميزات من خلال تطبيق الهاتف حيث لا يمكنك إجراء أي تغييرات على الإعدادات من تطبيق وتش، كذلك التطبيق غير متاح لمستخدمي iOS.