شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 ميزات جديدة بساعة Apple Watch 10.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ابل Apple Watch Series 10 رسميًا في مؤتمر Glowtime، والتي تقدم بعض الترقيات المثيرة، مع شاشة أكبر ومظهر أكثر أناقة ونحافة، ومن المؤكد أنها ستلفت انتباه المستخدمين الذين يقدرون كل من الأناقة والمميزات، سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية، أو تركز على تتبع الصحة، أو تبحث ببساطة عن ساعة ذكية أنيقة وموثوقة، فإن Series 10 لديها الكثير لتقدمه، إلى جانب تصميمها الجذاب، تحتوي الساعة على ميزات رائعة، إليك ثلاث ميزات بارزة لـ Apple Watch Series 10:

- شاشة أكبر وأكثر سطوع:

أولاً، الشاشة على Apple Watch Series 10 ضخمة مقارنة بالاصدارات السابقة، حيث تعد مساحة شاشة أكبر بنسبة 30% من Series 4 و5 و6، وحتى 9% أكثر من Series 7 و8 و9، مما يعني مساحة الشاشة الأكبر مساحة أكبر لرؤية إذا كنت تقرأ رسالة أو تتحقق من إحصائيات التمرين أو تلقي نظرة سريعة على الإشعارات، كما أن كتابة رد أو التمرير عبر بريدك الإلكتروني أسهل كثيرًا لأن النص أكبر، ولا يتعين عليك التحديق في الحروف الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تجعل شاشة OLED ذات الزاوية العريضة الجديدة الساعة أكثر سطوعًا بنسبة 40% من Series 9، والتي تعتبر مفيده إذا كنت تمشي في ضوء الشمس الساطع أو تتحقق منه بشكل عرضي من زاوية غير مريحة، يمكنك في الواقع رؤية كل شيء بوضوح دون الحاجة إلى إمالة معصمك.

ومع واجهات الساعة الجديدة في watchOS 11، مثل "Flux" الغريبة و"Reflections" اللامعة، تبدو ساعتك أكثر روعة، ولا يتعلق فقط بكيفية عملها بل يتعلق بمظهرها أيضًا، فالشاشة الأكثر سطوعًا وسرعة تجعل كل شيء يبرز.

شحن سريع:

تعد هذه ساعة Watch Series 10 أسرع اصدار شحن من ابل، بفضل ظهرها المعدني الجديد وملف الشحن المحدث، حيث يتم شحنها في مدة 15 دقيقة، وستكون مستعدة للعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات، وإذا كنت في عجلة من أمرك، فإن ثماني دقائق من الشحن ستمنحك طاقة كافية لتتبع نومك طوال الليل.

وتعد ميزة الشحن السريع هذه مفيدة للغاية، خاصة إذا نسيت شحن ساعتك قبل النوم، لست مضطرًا إلى الجلوس في انتظار شحنها، فما عليك سوى توصيلها أثناء استعدادك، وبحلول الوقت الذي تخرج فيه من الباب، تكون جاهزة لليوم، يتم شحنها إلى 80% في حوالي نصف ساعة، مما يعني أنه يمكنك شحنها بسرعة كلما احتجت إلى ذلك دون أن تكون عالقًا بالقرب من منفذ.

ميزة تتبع انقطاع التنفس أثناء النوم:

قدمت Apple Watch Series 10 أداة للمساعدة في اكتشاف علامات انقطاع التنفس أثناء النوم، وانقطاع التنفس أثناء النوم هو حالة تتوقف فيها عن التنفس لفترات وجيزة أثناء النوم، ويؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ومعظمهم لا يدركون أنهم مصابون به.

فتستخدم الساعة حركات صغيرة في معصمك لتتبع أنماط التنفس أثناء النوم، إذا لاحظت اضطرابات غير عادية يمكن أن تشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، فسوف ترسل لك إشعار، ويعتبر هذا التنبيه مهم لأن انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ما يميز هذه الميزة هو مدى سهولة استخدامها، ويتم تخزين جميع البيانات التي تجمعها في تطبيق الصحة، حيث يمكنك تتبعها بمرور الوقت وحتى مشاركة تقرير مع طبيبك، وقد يكون هذا بمثابة مساعدة كبيرة للأشخاص الذين يحتاجون إلى اكتشاف هذه العلامات التحذيرية المبكرة ولكن ليس لديهم الوقت أو الموارد لإجراء اختبارات النوم الرسمية على الفور.

فساعة Apple Watch Series 10 ليست مجرد ساعة ذكية فهي مليئة بالترقيات المفيدة التي تحدث فرقًا حقيقيًا، وتجعل الشاشة الأكبر والأكثر سطوعًا كل شيء أسهل للقراءة والتنقل، بينما يعني الشحن السريع أنه يمكنك البقاء في الحركة دون القلق بشأن عمر البطارية، ومع ميزة اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم الجديدة، فهي ليست مجرد أداة تقنية إنها أداة صحية يمكن أن تعمل حقًا على تحسين صحتك.