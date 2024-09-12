شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: efootball 2025 تتيح اللعب بـ AC Milan و Inter Milan لموسم 2024-25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كونامي أنها أبرمت صفقة للحصول على اثنين من أكبر الأندية في إيطاليا كأصحاب حصريين لـ eFootball: إنتر ميلان و AC Milan لموسم آخر.

وما يعنيه هذا، على حد تعبير كونامي هو: "سيكون هذا هو أن eFootball 2025 من كونامي هي لعبة الفيديو الوحيدة لمحاكاة كرة القدم التي تتميز بعلامة تجارية للناديين، مع استمرار شراكتهما الناجحة معًا، حيث تعد كونامي أيضًا شريكًا في ملابس التدريب لكليهما".

وبدأت الشراكة في يوليو 2022، وتقول كونامي أن "هذه الخطوة تمثل تطورًا للشراكتين، حيث ينضم "روسونيري" و "نيراتزوري" الآن إلى أتالانتا بي سي و إس إس لاتسيو في صفوف كونامي من الشراكات الحصرية في إيطاليا".

ويتابع الناشر قائلاً: "مع 39 لقبًا في الدوري الإيطالي (أضاف إنتر لقبه العشرين في الموسم الماضي) و10 ألقاب أوروبية بينهما، ومع استعداد كل منهما للتنافس في البطولة الأوروبية الأولى في 2024-25، تفتخر كونامي بدعم أعظم ناديين في إيطاليا وأكثرهما تتويجًا بالألقاب".

eFootball 2025

كانت "eFootball" هي إعادة تسمية سلسلة الألعاب الشهيرة "PES" من كونامي، وقد شكل التغيير قفزة كبيرة إلى الأمام حيث تغيرت العلامة التجارية جنبًا إلى جنب مع إضافة محرك لعبة كرة قدم جديد، والتقدم في طريقة اللعب، وإعادة تصميم العنوان ليصبح "لعبة مجانية" عبر جميع الأجهزة المتوافقة.

"eFootball" هي منصة متطورة باستمرار مع أكثر من 750 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم حتى الآن، وما يعنيه هذا على الأرجح هو أن EA Sports FC 25 لن تتمكن من استخدام أطقم الملابس الرسمية أو الملاعب المشابهة في العنوان القادم، وفقًا للبيان أعلاه، والذي يذكر، كتذكير، أن eFootball فقط هي التي يمكنها "إظهار العلامة التجارية للناديين"، من المحتمل أن تكون الأسماء قابلة للاستخدام من قبل اللاعبين، لكن أطقم الملابس والشعارات، وما إلى ذلك، لن تكون مناسبة.

كما وافقت Konami مؤخرًا على تجديد العقد مع Manchester United أيضًا، على الرغم من أنها ستظهر بالتأكيد في FC 25 أيضًا، كما نعتقد.