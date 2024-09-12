شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 Pro Max و iPhone 16 Pro: ما المميز فى معالج A18 Pro الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن طرح هواتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، مدعومة بشريحة A18 Pro الجديدة، وتحمل هواتف iphone 16 ios مزايا هامة فهي الأسرع على الإطلاق وتحمل تغييرات تدريجية لتكون الأفضل من حيث الأداء، وتوفر تحسينات عديدة، حيث تم تصميم الشريحة باستخدام عملية 3nm من الجيل الثاني، والتي تتميز بمحرك عصبي مكون من 16 نواة محسّن لمهام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع زيادة بنسبة 17% في عرض النطاق الترددي للذاكرة.

مزايا شريحة A18 Pro المعدمة لهواتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max

وأكدت ابل أن Apple Intelligence يعمل أسرع بنسبة 15 % مقارنة بجهاز iPhone 15 Pro الذي يستخدم شريحة A17 Pro، وتعمل A18 Pro على تشغيل طرازي Pro الجديدين، iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، وتوفر هذه الشريحة ضعف أداء تتبع الأشعة لـ A17 Pro نظرًا لقدراتها المحسنة في المعالجة، حيث تتضمن نواتين للأداء وأربع نوى للكفاءة، مما يوفر زيادة في السرعة الإجمالية بنسبة 15 % مقارنة بالجيل السابق.



مزايا A18 Pro في تحسين نظام الكاميرا لهواتف iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max

تتيح A18 Pro مميزات وسائط متقدمة، بما في ذلك تسجيل فيديو ProRes وسرعات نقل USB 3 أسرع، كما تم تحسين نظام الكاميرا من خلال مزيج من الأجهزة والبرامج والذكاء، والتي تعمل بواسطة مجموعة الشرائح الجديدة، كما تتميز وحدة معالجة الرسوميات في شريحة A18 Pro بتصميم على مستوى سطح المكتب، مما يجعل هواتف iphone 16 ios أسرع بنسبة 20 % من الإصدار السابق وأسرع مرتين في التعامل مع تتبع الأشعة.



وتدعم شريحة A18 Pro، أيضا مزايا الوسائط المتقدمة مثل شاشات ProMotion وشاشات Always-On وسرعات USB 3 الأسرع وتسجيل الفيديو ProRes، حيث تعد هذه المزايا حصرية لطرازات Pro وغير متوفرة على أجهزة iPhone العادية، كما شهدت قدرات الذكاء الاصطناعي دفعة قوية، فأصبح بإمكان وحدة المعالجة العصبية المكونة من 16 نواة التعامل مع 35 تريليون عملية في الثانية ولديها عرض نطاق ترددي للذاكرة أكبر بنسبة 17 % مما يجعلها أسرع مرتين وأكثر كفاءة من الإصدار الأقدم.



هل هناك تشابه بين شريحة A18 القياسية وشريحة A18 Pro؟

كما تشترك شريحة A18 القياسية في العديد من أوجه التشابه مع A18 Pro، بما في ذلك وحدة معالجة مركزية سداسية النواة أسرع بنسبة 30 % وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30%من A16 Bionic الموجودة في iPhone 15 و15 Plus.



في حين تكمن الاختلافات الرئيسية في وحدة معالجة الرسوميات ومعالجة الصور، حيث يحتوي الطراز A18 العادي على وحدة معالجة رسومية خماسية النواة، والتي لا تزال تقدم أداء رسوميًا أفضل بنسبة 40% مع استخدام طاقة أقل بنسبة 35% من الطراز A16، الذى يفتقر إلى مزايا "الوسائط المتقدمة" المتوفرة في طرازات Pro ولكنه يظل ترقية كبيرة مقارنة بالطراز السابق.