شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كونامى تكشف معلومات eFootball الإصدار 4.0.0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كونامى عن تحديث 4.0.0 للعبة eFootball ، والتى أوضحت أنه شمل بعض التغييرات الرئيسية على أسلوب اللعب، مع التركيز على كيفية إظهار كل لاعب لشخصيته الفردية على أرض الملعب، والاخذ في الاعتبار بيانات اللعب الفعلية، والمقابلات مع المستخدمين، وردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المعلومات لتحديد أنواع التغييرات المناسبة للوصول إلى هذا الهدف.

وترى كونامي أنه بفضل هذا فإن اللاعبين في اللعبة أصبحوا أقرب إلى نظرائهم في الحياة الواقعية. إنهم مستعدون للمساهمة بطريقتهم الخاصة في المباراة، وهذا يعني أن كل شخص لديه فرصة التواجد في قوائم الفرق، وشرحت كونامي أبرز التغييرات والتى تضم

عناصر التحكم الجديدة: انطلاق بخفة

بفضل قابلية الاستخدام المحسّنة، سيكون لديك الآن مزيد من الخيارات للاستمتاع بالمعارك التكتيكية بين الهجوم والدفاع، وسيحاول المهاجم إبقاء جسده باتجاه مرمى الفريق المنافس، مع استخدام اللمسات الدقيقة لمراوغة المدافع. ستكون إحصائيات اللاعب عاملًا مهمًا في تحديد مدى مهارته في التحكم بالكرة.

استخدم عناصر التحكم هذه للمراوغة عبر الدفاعات الصعبة أو للتفوق في معركة 1 ضد 1 ضد مدافع قوي.

تحسينات على إحصائية الالتحام الجسدي

في حالة احتدام الموقف، حيث يكون هناك التحام جسدي بين المهاجم والمدافع، سيتمكن اللاعب صاحب إحصائيات "الالتحام الجسدي" الأعلى من التفوق.

ترقب اللاعبين الأقوياء الذين يناسبون أسلوب اللعب المفضل لديك، مع ملاحظة أن الأمر "الحجب" لن يكون متاحًا بعد تحديث الإصدار 4.0.0. سيحاول اللاعبون الآن تلقائيًا حماية الكرة من اللاعبين المنافسين باستخدام أجسادهم.

تجربة نوع التحكم الجديد: المساعدة الذكية

تم بتنفيذ نسخة تجريبية من نوع التحكم الجديد، "المساعدة الذكية"، حيث ستدعمك هذه الميزة في أثناء المباراة من خلال التحكم تلقائيًا في جوانب معينة لك، مثل قوة التسديد واتجاه المراوغة، ولتفعيلها، اضبط خيار "المساعدة الذكية" على "تشغيل"، ستتمكن من تنفيذ المراوغات والتمريرات الرائعة، لتضع نفسك في الوضع المثالي لتسجيل هدف مذهل، كل ذلك دون الحاجة إلى إدخال أي أوامر صعبة، نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، فقد لا يُسمح باستخدامها في بعض الأوضاع والفعاليات.

تقدم اللاعب التلقائي

يكتسب اللاعبون الذين يتم منحهم وقتًا على أرض الملعب الخبرة ويرتقي مستواهم، واستخدم بعد ذلك نقاط التقدم التي تم الحصول عليها عن طريق رفع المستوى لزيادة إحصائيات اللاعب، وهذه الطريقة التي يعمل بها تقدم اللاعب، باختصار، ورغم أن هذه الميزة تمنحك قدرًا كبيرًا من المرونة لتخصيص لاعبك، فإنها قد تكون أيضًا شاقة ومجهدة للمستخدمين الجدد والمحترفين على حد سواء.

ولهذا السبب تم إضافة ميزة جديدة: تطوير تلقائي، وسيؤدي هذا الإعداد إلى إعادة تخصيص نقاط تقدم جميع اللاعبين تلقائيًا بطريقة تعمل على زيادة تقييمهم الإجمالي في كل مرة يرتفع فيها المستوى.