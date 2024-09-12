شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 تريليون ميجا بايت انترنت استخدمها الأمريكيون خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن رويترز، أن الأمريكيين قد استخدموا أكثر من 100 تريليون ميجا بايت من البيانات اللاسلكية في غضون العام الماضي، حيث يمثل هذا الرقم القياسي زيادة بنسبة 36 %أو 26 تريليون ميجا بايت عن عام 2022، وفقًا لمسح صناعي، كما نما عدد الاتصالات اللاسلكية في عام 2023 إلى 558 مليونًا بزيادة 6% عن عام 2022.

الأميريكيون قضوا 100 مليار دقيقة أقل في التحدث على الهاتف

وأوضح التقرير أن هذه الزيادات كانت مدفوعة بالتطورات الجديدة أكثر من المنافذ التقليدية، فقد أمضى الأمريكيون حوالي 100 مليار دقيقة أقل في التحدث على الهاتف مقارنة بالعام السابق، وحافظوا على نفس القدر من الرسائل النصية.



الطائرات بدون طيار والبعثات الفضائية أهم الأسباب في زيادة الاستخدام



وتبين أن التكنولوجيا التي تتضمن الطائرات بدون طيار والبعثات الفضائية والمركبات ذاتية القيادة والزراعة الدقيقة قد ساهمت في زيادة الاستخدام.

وطبقًا لـ ميريديث أتويل بيكر، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات الخلوية والإنترنت (CTIA)، إنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على الاتصالات اللاسلكية، ودفع الابتكار، ودعم القدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا، تحتاج إلى تطوير صناعة الاتصالات اللاسلكية.