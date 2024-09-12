شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امتثال جوجل للذكاء الاصطناعى يواجه تحقيقًا من الجهة التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

فتحت هيئة تنظيم الخصوصية الرائدة في الاتحاد الأوروبي في جوجل تحقيقًا، حول ما إذا كانت شركة محرك البحث العملاقة جوجل، تحمي بشكل مناسب البيانات الشخصية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل استخدامها للمساعدة في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي الخاص بها.

وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي لمعظم شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى نظرًا لموقع عملياتها في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا، إن التحقيق يتعلق بنموذج Pathways Language Model 2 (PaLM 2) التابع لوحدة Alphabet Inc.

"يشكل هذا التحقيق القانوني جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها DPC، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئات التنظيمية النظيرة في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في تنظيم معالجة البيانات الشخصية لأصحاب البيانات في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وقالت DPC في بيان لها.

وافقت منصة التواصل الاجتماعي إكس الأسبوع الماضي على عدم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل أن يكون لديهم خيار سحب موافقتهم بعد إجراء قضائي اتخذته الهيئة التنظيمية الأيرلندية.