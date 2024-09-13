شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك غاصب من الحكومة الاسترالية ويصفها بـ "الفاشية" بسبب معلومات مضللة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف إيلون ماسك الحكومة الأسترالية بـ"الفاشية" بسبب التشريع الجديد الذي يهدف إلى معالجة الأكاذيب المتعمدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن تغريم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 5٪ من مبيعاتها السنوية بموجب القوانين المقترحة من الكومنولث، وذلك بحسب صحيفة theguardian البريطانية.

ورد ماسك، الملياردير الأمريكي الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، على منشور حول تدابير أستراليا بكلمة واحدة "فاشيون"، كما كتب.

لكن الوزير الفيدرالي بيل شورتن قال إن ماسك كان غير متسق بشأن حرية التعبير، وقال في برنامج الإفطار على القناة التاسعة يوم الجمعة: "عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير؛ عندما لا يعجبه ذلك، فإنه سيغلق كل شيء".

وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز إن تعليق ماسك كان "مجنونًا"، وقال جونز لشبكة ABC التلفزيونية إن مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة بشأن المعلومات المضللة والمعلومات المضللة هو مسألة "سيادة"، وقال: "سواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين - آمنين من المحتالين، آمنين من المجرمين".

وقال "لا أستطيع أن أفهم كيف يعتقد إيلون ماسك أو أي شخص آخر، باسم حرية التعبير، أنه من المقبول أن تنشر منصات التواصل الاجتماعي محتوى احتياليًا، مما يحرم الأستراليين من مليارات الدولارات كل عام، نشر مواد مزيفة، ونشر صور إباحية للأطفال، بث مباشر لمشاهد القتل. أعني، هل هذا ما يعتقد أنه يتعلق بحرية التعبير؟"

وقالت وزيرة رعاية المسنين الفيدرالية، أنيكا ويلز، لإذاعة ABC إنها "لم تقابل بعد [فاشيًا] في الحكومة"، ومن شأن تشريع المعلومات المضللة في أستراليا أن يمنح هيئة مراقبة الاتصالات صلاحيات لمراقبة وتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية.

كما سيسمح لها بالموافقة على مدونة سلوك صناعية قابلة للتنفيذ أو تقديم معايير لشركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا اعتُبر التنظيم الذاتي فاشلاً، وفي أبريل، أصدر مفوض السلامة الإلكترونية مرسومًا إلى X لإزالة المحتوى الرسومي بعد أن بقيت مقاطع من طعن أسقف سيدني مار ماري إيمانويل على المنصة.

وخلال الملحمة التي استمرت شهورًا، اتهم ماسك الحكومة بقمع حرية التعبير، ورد العديد من الساسة، حيث وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنه "ملياردير متعجرف"، وفي يونيو، أوقف مفوض السلامة الإلكترونية إجراءات المحكمة الفيدرالية، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى مراجعة منفصلة لمحكمة الاستئناف الإدارية للإشعار الصادر إلى X في أكتوبر.

وأخبرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، هيئة الإذاعة الأسترالية الشهر الماضي أن X لديها سبع مسائل قانونية جارية مع مكتبها تتعلق بالإشعارات الصادرة عن المفوض.

وفي المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع، طعنت شركة X في غرامة قدرها 610.500 دولار صدرت العام الماضي، بحجة أن الإشعار الأصلي صدر لما كان يُعرف آنذاك بشركة Twitter Inc، وهي شركة توقفت عن الوجود في مارس 2023، وأن التشريع لم يأخذ في الاعتبار الاندماج، واحتفظت المحكمة بقرارها.