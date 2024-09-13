شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا وتيك توك وسناب "إيد واحدة" لمواجهة انتشار حالات الانتحار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من شركات Meta وSnap وTikTok، تعاونهم المشترك لوقف انتشار محتوى الانتحار وإيذاء النفس، من خلال إطلاق برنامج Thrive للمساعدة في إيقاف المحتوى الذي يصور بيانيًا أو يشجع على إيذاء النفس.

وأكدت الشركات الثلاثة على أن البرنامج الجديد يساعد في الحد من انتشار المحتوى، الذي يصور أو يشجع على إيذاء النفس والانتحار، حيث يتيح Thrive لهم، مشاركة "الإشارات" لتنبيه بعضها البعض بانتهاك المحتوى الموجود على منصاتها.

وقد تم إنشاء Thrive بالتعاون مع Mental Health Coalition، وهي منظمة تهدف إلى إزالة وصمة العار المحيطة بمناقشات الصحة العقلية، على أن توفر Meta البنية التحتية التقنية، والتي تتيح "مشاركة الإشارات بشكل آمن".



ويستخدم نفس تقنية مشاركة الإشارات عبر الأنظمة الأساسية المستخدمة في برنامج Lantern، والتي تم تصميمها للمساعدة في مكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، بما يمكن للشركات مشاركة التجزئة التي تطابق الوسائط المخالفة للإشارة إليها لبعضها البعض.

وأشارت Meta، إلى نجحت في تقييد هذا المحتوى وحظره على منصتها، ولكنها تحاول ترك مجال للأشخاص لمناقشة قصصهم المتعلقة بصحتهم العقلية والانتحار وإيذاء النفس، طالما أنهم لا يروجون له.

وفقًا لمخططات Meta، تتخذ الشركة إجراءات بشأن ملايين المقاطع من محتوى الانتحار وإيذاء النفس كل ثلاثة أشهر.