شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Flappy Bird تعود بعد 10 سنوات من توقفها والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور عقد من الزمن على اختفائها المفاجئ، عادت لعبة Flappy Bird الأصلية من جديد تحت شعار مؤسسة Flappy Bird Foundation، حيث حصل بعض المعجبين المتفانين على حقوق اللعبة التي حققت نجاحًا كبيرًا على الهاتف المحمول.

ووفقًا لبيان صحفى ستعود لعبة Flappy Bird إلى نظامي التشغيل iOS وAndroid كتطبيقات أصلية للهواتف المحمولة في عام 2025، ولكن لن تتمكن من تشغيلها في أي مكان آخر قبل ذلك الحين، ويخطط الفريق لجلب اللعبة إلى منصات أخرى، مثل سطح المكتب والويب على الهاتف المحمول، بدءًا من خريف هذا العام.

لدى مؤسسة Flappy Bird Foundation بعض الخطط الكبيرة للعبة التي تم إحياؤها، وقد عرضت بعضًا منها في مقطع دعائي، على الرغم من أن الحفاظ على تصميم اللعبة الأصلي هو أمر أساسي، يمكنك أيضًا توقع أوضاع وشخصيات وتقدم جديدة وتحديات متعددة اللاعبين.

ظهرت لعبة Flappy Bird لأول مرة في مايو 2013 لكنها لم تنتشر إلا في يناير التالي، وسرعان ما كشف المطور Dong Nguyen أن اللعبة كانت تجني 50 ألف دولار يوميًا من الإعلانات.

ومع ذلك، كان نجاح Flappy Bird كبيرًا جدًا بالنسبة لمنشئه، وقام Nguyen بإزالته من App Store وGoogle Play في فبراير 2014 لأسباب تبدو إيثارية

وقال المطور Dong Nguyen لمجلة فوربس: "تم تصميم لعبة Flappy Bird لتلعب في بضع دقائق عندما تكون مسترخياً ، ولكن حدث أن أصبح منتجًا يسبب الإدمان، وأعتقد أنها أصبحت مشكلة ولحل هذه المشكلة من الأفضل القضاء على Flappy Bird إلى الأبد.