شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Truecaller سيعرض أخيرًا معلومات المتصل المباشرة على هواتف iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن تطبيق Truecaller على iPhone سلسًا كما هو الحال على Android، نظرًا لقضايا الخصوصية والوصول، فإن الميزات الأكثر شيوعًا في التطبيق - معرف المتصل - لم تعمل على التطبيق أبدًا.

وفي العام الماضي، طرحت Truecaller تحديثًا حتى يعمل التطبيق بشكل أفضل مع هواتف iPhone، ولكن هذا أضاف أيضًا خطوة إضافية حيث يحتاج المستخدمون إلى التفاعل مع Siri لتحديد هوية المتصل، ومع ذلك، من المقرر الآن أن يتغير ذلك.

حيث أكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Truecaller آلان ماميدي، أنه مع طرح ترقية iOS 18 الجديدة، سيعمل Truecaller أخيرًا بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها على هواتف iPhone.

وقال مياميدي: "نأمل أن نسمع قريبًا أشخاصًا يقولون "Truecaller يعمل أخيرًا على iPhone، على الرغم من أنه كان يعمل بشكل جيد إلى حد ما في العامين الماضيين، إلا أنه هذه المرة سيكون تمامًا كما تتوقع أن يعمل Truecaller، من البداية إلى النهاية".

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Truecaller لقطات شاشة لوثائق إصدار iOS 18 التي تكشف أن أجهزة iPhone ستحتوي الآن على ميزة البحث عن معرف المتصل المباشر، و"تسمح واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين مثل Truecaller بجلب المعلومات من خوادمهم وتوفير معرف المتصل المباشر للمكالمات الواردة، بطريقة تحافظ على الخصوصية"، كما جاء في الملاحظة. كانت الخصوصية مشكلة كبيرة مرتبطة بـ Truecaller، خاصة بعد عام 2022، عندما زعم تحقيق أجرته The Caravan أن Truecaller يحتوي على معلومات تم جمعها دون موافقة المستخدم. دحضت Truecaller هذه الادعاءات، قائلة إن التحقيق كان معيبًا ويستند إلى بيانات غير صحيحة. ونفت الشركة بشدة أي مخالفات.

من ناحية أخرى، يبدو أن مستخدمي iPhone سعداء جدًا بالتحديث الجديد القادم إلى iOS 18، ويقول أحد المستخدمين على X: "ننتظر هذا بفارغ الصبر". ويقول آخر: "1.5 مليار مستخدم iPhone يشكرونكم".

كتب نامي زارينغالام، المؤسس المشارك لـ Truecaller، أيضًا على X: "لقد مرت 9 سنوات من العمل الشاق، وبعض فقدان الثقة في بعض الأحيان، ولكن قريبًا سيتمكن الجميع من تجربة الهاتف الذكي بالطريقة التي كنا نعرفها دائمًا، بأمان وجديرة بالثقة".

كانت وظائف Truecaller محدودة على أجهزة iPhone بسبب القيود الصارمة التي تفرضها Apple على الخصوصية والأمان في iOS. منعت هذه القيود تطبيقات الطرف الثالث مثل Truecaller من الوصول إلى المكالمات الواردة والرسائل القصيرة والتفاعل معها في الوقت الفعلي.

وعلى عكس Android، لا يسمح iOS للتطبيقات بالوصول إلى سجل مكالمات الهاتف، مما يقيد Truecaller من تحديد المكالمات غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها تلقائيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، حاليًا، لا يمكن لـ Truecaller على iPhone مسح الرسائل القصيرة أو سجلات المكالمات لتحديد أرقام غير معروفة. يتعين على المستخدمين البحث يدويًا عن أرقام غير معروفة داخل التطبيق بعد المكالمة.

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