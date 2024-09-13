شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن OpenAI o1 أحدث نماذج الذكاء الاصطناعى.. كيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مشروع OpenAI Strawberry، الآن يسمى رسميًا OpenAI o1، حيث كشفت الشركة بالكامل عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يفكر قبل الاستجابة، ووفقًا لـ OpenAI، يمكن للنموذج التفكير في المهام المعقدة وحل المشكلات الأصعب من النماذج السابقة في العلوم والترميز والرياضيات.

وفي حين أنه الأول من هذه السلسلة فى ChatGPT، تتوقع OpenAI إضافة تحديثات وتحسينات منتظمة، لكن كل هذا يأتي بثمن أعلى، وفيما يلى نعرض كيفية عمله.

OpenAI o1: ما هو وكيف يعمل؟

يمثل نموذج o1 من OpenAI خطوة كبيرة، فوفقًا للشركة، فإن النموذج هو خطوة تقدمية نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان، كما يوضح تحسينات ملموسة في مجالات رئيسية، مثل إنشاء التعليمات البرمجية ومعالجة التحديات المعقدة متعددة الخطوات بكفاءة أكبر من سابقاتها.

وصرحت OpenAI في البيان أنها دربت هذه النماذج على قضاء المزيد من الوقت في التفكير في المشكلات قبل أن تستجيب، تمامًا كما يفعل الإنسان، ومن خلال التدريب، تعلمت تحسين عملية التفكير، وتجربة استراتيجيات مختلفة، والتعرف على أخطائها، بالإضافة إلى ذلك، تقول إن النموذج يتفوق في الرياضيات والترميز، في الواقع، في التحديث القادم، يؤدي OpenAI o1 أداءً مشابهًا لطلاب الدكتوراه في مهام معيارية صعبة في الفيزياء والكيمياء والأحياء.

لكن، إنه ليس مثاليًا!

أكدت OpenAI أن نموذج o1 الجديد يفتقر إلى العديد من الميزات التي يمكن العثور عليها في نموذج ChatGPT 4o، كنموذج مبكر، لا يحتوي على ميزات مثل تصفح الويب للحصول على معلومات وتحميل الملفات والصور، هذا يعني أنه في الوقت الحالي، يمكنه فقط تلقي مطالبات نصية، لذا، إذا كنت تعتقد أنه يمكنك فقط النقر فوق صورة، وتحميلها هنا وستحل المشكلة؛ فأنت متقدم على الوقت.

باختصار، ستساعدك نسخة OpenAI o1 فقط في حل المشكلات الرياضية المعقدة والمشكلات الأكاديمية الأخرى التي تتطلب التفكير.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان على X، قائلاً إن o1 ليس مثاليًا، فهو معيب ولا يزال محدودًا، كما شارك الرسوم البيانية التي تمثل أداء OpenAI o1 الجديد في حل مهام التفكير مثل الرياضيات والترميز وأسئلة العلوم على مستوى الدكتوراه.

كما أنه أبطأ كثيرًا من النموذج الحالي، وتستنتج OpenAI أنه نظرًا لأنه مصمم "للتفكير قبل الإجابة"، فإنه يستغرق وقتًا طويلاً لحل المشكلة. كما ذكرت الشركة أنه بالنسبة للعديد من الحالات الشائعة، سيكون GPT-4o أكثر كفاءة في الأمد القريب.

OpenAI o1 mini: نسخة أرخص

أثبتت الشركة أن سلسلة o1 تتفوق في توليد وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية المعقدة بدقة، لتقديم حل أكثر كفاءة للمطورين، أصدرت OpenAI أيضًا OpenAI o1-mini، وهو نموذج تفكير أسرع وأرخص وفعال بشكل خاص في الترميز.

كنموذج أصغر، فإن o1-mini أرخص بنسبة 80 في المائة من o1-preview، مما يجعله نموذجًا قويًا وفعّالاً من حيث التكلفة للتطبيقات التي تتطلب التفكير ولكن ليس المعرفة العالمية الواسعة.

OpenAI o1: من المؤهلون للاستخدام؟

سيتمكن مستخدمو ChatGPT Plus وTeam من الوصول إلى نماذج o1 في ChatGPT بدءًا من اليوم، يمكن تحديد كل من o1-preview وo1-mini يدويًا في أداة اختيار النموذج، وعند الإطلاق، ستكون حدود المعدل الأسبوعي 30 رسالة لـ o1-preview و50 لـ o1-mini، تعمل الشركة على زيادة هذه المعدلات وتمكين ChatGPT من اختيار النموذج المناسب تلقائيًا لمطالبة معينة.

بينما تخطط OpenAI لإتاحة الوصول إلى o1-mini لجميع مستخدمي ChatGPT المجانيين، يأتي OpenAI o1 بسعر أعلى، في واجهة برمجة التطبيقات، يبلغ سعر o1-preview 15 دولارًا لكل مليون رمز إدخال، و60 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، للمقارنة، تم تحديد سعر GPT 4o عند 5 دولارات لمليون رمز إدخال و2.50 دولارًا لمليون رمز إدخال.