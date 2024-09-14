شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هويدا عزت تكتب.. الإبداع البشرى فى عصر الذكاء الاصطناعي: تطور جديد أم تهديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عصرنا الحالى تطورًا مذهلًا فى مجال الذكاء الاصطناعي، حيث بات يتغلغل فى شتى مَناحى حياتنا اليومية، ومع هذا التطور المُتسارع، يطرح سؤال حاسم: هل يُمثل الذكاء الاصطناعى تهديدًا للإبداع البشرى أم أنه يشكل حافزًا لتطويره؟ الإبداع، تلك الشرارة التى ألهمت البشرية منذ فجر التاريخ، هل سيظل قائمًا فى ظل هذا التطور التكنولوجى الهائل؟

يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون أداة قوية فى يد المُبدعين، حيث يمكنه توليد أفكار جديدة، وتسريع العمليات الإبداعية، وتوفير أدوات مُتقدمة لتحليل البيانات وتوليد النماذج، على سبيل المثال، يستخدم الفنانون الذكاء الاصطناعى لإنشاء أعمال فنية فريدة، والموسيقيون لتأليف ألحان جديدة، والكُتاب لكتابة نصوص إبداعية.

كما أن الذكاء الاصطناعى يفتح آفاقًا جديدة فى مجال الفنون البصرية، فباستخدام أدوات مثل "Midjourney"، يمكن للفنانين إنشاء أعمال فنية فريدة لم تكن ممكنة من قبل؛ تخيل لوحة تجمع بين أساليب عصر النهضة وتأثيرات الفن التجريدي، أو قصيدة شعرية مكتوبة بأسلوب شاعر قديم ولكن بمفردات عصرية، هذه الإمكانيات الجديدة تثير أسئلة حول ماهية الفن، ومن هو الفنان؟ هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعى فنانًا بحد ذاته؟ أم أنه مجرد أداة فى يد الفنان البشري؟

أن الذكاء الاصطناعى يُمثل نقلة نوعية حقيقية فى عالم الإبداع، حيث يفتح آفاقًا جديدة أمام المُبدعين، فمن خلال قدرته على توليد الأفكار وتحليل البيانات الضخمة، يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكون شريكًا قويًا للمبدعين فى مختلف المجالات، من الفنون البصرية إلى الموسيقى والأدب، يمكن للآلات أن تساعد فى تسريع عملية الإنتاج وتوفير أدوات جديدة للتعبير الفني، بينما يتولى البشر مهمة توجيه هذه الآلات وتحديد الأهداف الإبداعية.

وقد فجرت قناة العربية مفاجأة بشأن الإعلان الذى ظهر فيه النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال شهر رمضان الماضي، بأن النجم المصرى لم يصور الإعلان بنفسه، وإنما تم الاستعانة بمُمثل بديل فى الإعلان، حيث استخدمت الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعى بحرفية شديدة ليظهر الشاب فى الإعلان وكأنه نجم ليفربول ومنتخب مصر، هذا الكشف يثير تساؤلات حول الجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدام مثل هذه التقنيات، ويدفعنا للتساؤل عن حدود استخدام الصور والعلامات التجارية للأشخاص دون موافقتهم.

لذا، وعلى الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك من يُثير بعض المخاوف حول مستقبل الإبداع البشري، فمع قدرة الذكاء الاصطناعى على توليد محتوى إبداعي، قد يصبح من الصعب التمييز بين العمل البشرى والآلي، مما قد يؤدى إلى تآكل القيمة الفنية للأعمال الإبداعية، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدى الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعى إلى فقدان بعض المهارات الإبداعية الأساسية لدى البشر.

إلا أن رؤية الذكاء الاصطناعى والإبداع البشرى كطرفين متنافسين هى نظرة سطحية؛ بالحقيقة هى أن هذين العنصرين يمكن أن يشكلا شراكة قوية تعود بالفائدة على كليهما، فالذكاء الاصطناعى والإبداع البشرى ليسا بالضرورة مُتعارضين بل يمكنهما العمل معًا لتعزيز الإبداع البشرى وتوسيع آفاقه، فالإبداع الحقيقى يظل وليد العقل البشري، ولكن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يكون أداة قوية لمساعدته على الازدهار.

لذا، يمكننا القول أن الذكاء الاصطناعى لا يصنع إنسانًا مبدعًا، ولكنه يمكن أن يساعد فى تعزيز الإبداع لدى العامل المُبدع، فالذكاء الاصطناعى والإبداع البشرى يشكلان فريقًا مثاليًا، كما أن الذكاء الاصطناعى يوفر الأدوات والقدرات التى تساعد البشر على تحقيق إمكاناتهم الإبداعية بشكل أكبر، بينما يضيف البشر اللمسة الإنسانية والعمق الذى يجعل الأعمال الإبداعية حقيقية ومؤثرة.

ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعى يحمل فى طياته العديد من المخاطر، فقد يؤدى إلى فقدان الأصالة والتفرد فى الأعمال الفنية، ويقلل من قيمة الإبداع البشري، كما أنه قد يثير قضايا أخلاقية تتعلق بملكية الأعمال الفنية التى يشارك فى إنتاجها الذكاء الاصطناعي.

لذلك، يجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعى بحذر، وأن ندرك أن دوره يكمن فى مساعدة المبدعين وليس فى استبدالهم، كما يجب علينا أن نحافظ على اللمسة الإنسانية التى تميز الإبداع البشري، وأن نستخدم الذكاء الاصطناعى كأداة لتعزيز إبداعنا وليس كبديل له، من خلال التوازن بين الإبداع البشرى وقوة الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نشهد عصرًا ذهبيًا للإبداع، حيث تتضافر جهود البشر والآلات لإنتاج أعمال فنية مُبتكرة ومؤثرة.

وفى الختام، يُمثل الذكاء الاصطناعى تحديًا وفرصة فى الوقت نفسه للإبداع البشري، فمن خلال الاستفادة من إمكاناته الهائلة، يمكننا أن نشهد عصرًا ذهبيًا للإبداع، حيث تتضافر جهود البشر والآلات لإنتاج أعمال فنية مُبتكرة ومؤثرة، ومع ذلك، يجب علينا أن نكون حذرين من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وأن نحافظ على اللمسة الإنسانية التى تميز الإبداع البشري، كما يجب أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعى وفقًا لقيم أخلاقية إنسانية.