شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسهم أبل بعد الإعلان عن iPhone 16.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 1%، بعد الإعلان عن سلسلة iPhone 16، حيث لا يعتبر iPhone 16 هاتفًا سيئًا بأي حال من الأحوال، ولكن لم يتم تقديم أي شيء جديد تقريبًا بخلاف ذكاء أبل، والذي يمكن القول إنه السبب الوحيد لشراء iPhone 16، ولكنه ليس حصريًا للهواتف الجديدة فقط.

طرحت أبل سلسلة iPhone 16 بزر تحكم جديد في الكاميرا وأيضاً تم الكشف عن الألوان الجديدة وذاكرة الوصول العشوائي المتزايدة، كل هذه المميزات ليست سبب كافي يستحق الترقية.

كيف تحجز iPhone 16 الجديد مسبقًا؟

لحجز iPhone 16 مسبقًا، يتمتع العملاء بخيارات متعددة، بما في ذلك زيارة متجر Apple أو الموقع الرسمي لشركة Apple أو الأسواق عبر الإنترنت مثل Amazon، بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة المختلفة، وبعد مرحلة الحجز المسبق، ستكون سلسلة iPhone 16 متاحة رسميًا للشراء بدءًا من 20 سبتمبر، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر في البلدان المتاحة، مما يسمح للمشترين بالحصول على أحدث أجهزة Apple.

سعر طرازات iPhone 16

iPhone 16 : يبلغ 799 دولارًا

iPhone 16 Plus : يبلغ 899 دولارًا

iPhone 16 Pro : يبلغ 999 دولارًا

iPhone 16 Pro Max : يبلغ 1199 دولارًا