شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام تطبيق Discord فى الدردشة على PS5 .. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تطبيق ديسكارد كان منصة الدردشة الصوتية والنصية المفضلة للاعبين في جميع أنحاء العالم، ولكن كان من المدهش إلى حد ما المدة التي استغرقتها شركة Sony لإضافة تكامل Discord مع جهاز PlayStation 5.

في البداية، لم يكن هناك تطبيق Discord أصلي يمكنك استخدامه على وحدة التحكم، ومع ذلك جعل التحديث الدردشة مع الأصدقاء أسهل بكثير مباشرة من وحدة التحكم الخاصة بك أثناء لعب أفضل ألعاب PS5 .

كيفية استخدام Discord على PS5

طالما أن برنامج PS5 الخاص بك محدث، فيمكنك البدء في الدردشة باستخدام تكامل Discord بمجرد ربط حساباتك لتسهيل الدردشة مع الأصدقاء في أفضل ألعاب تعدد اللاعبين على PS5، وفيما يلى خطوات تكامل ديسكارد مع بلاى ستيشن 5 :

الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والحسابات > الخدمات المرتبطة وحدد Discord.

الخطوة 2: اتبع الرابط أو امسح رمز الاستجابة السريعة لفتح تطبيق Discord الخاص بك على الهاتف المحمول.

الخطوة 3: أدخل الرمز الموجود على جهاز PS5 الخاص بك في التطبيق للموافقة على تسجيل الدخول.

الخطوة 4: لبدء محادثة، ما عليك سوى فتح محطة Game Base الخاصة بك واختيار علامة التبويب Discord.

الخطوة 5: اختر خادم Discord أو المجموعة التي تريد الانضمام إليها.

الخطوة 6: إذا اتصل بك مستخدم آخر على Discord، فستتلقى إشعارًا ويمكنك الانضمام إلى المكالمة مباشرة من خلاله.