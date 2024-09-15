شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سويسرا تكشف عن حاسوبها الجديد "إي آي بي إس": أحد أسرع أجهزة الكمبيوتر عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سويسرا النقاب عن حاسوبها الفائق الجديد المسمى "إيه آي بي إس" والذي صنفته كأحد أسرع أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم، في خطوة تأمل بها المنافسة على الصدارة في حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة (سي إس سي إس) - حسبما ذكرت شبكة يورونيوز" الإخبارية اليوم الأحد، إن الحاسوب الجديد يمكن تصنيفه في مركز أعلى بالتصنيف العالمي للحواسيب الفائقة، لأنه لم يكن قد اكتمل عندما تم تجميع التصنيف في شهر يونيو الماضي حيث صنف الكمبيوتر الفائق السو يسري في التصنيف الذي نشرته مجلة "توب 500" على أنه سادس أقوى كمبيوتر فائق على مستوى العالم، رغم أن المركز لم يكن انتهى من بنائه بالكامل في ذلك الوقت، ولم يصل سوى إلى 60% من إمكاناته، خلف العقول الإلكترونية للولايات المتحدة واليابان.

وأضاف المركز أن الحاسوب الجديد سيركز على البحث العلمي وحل الحسابات المعقدة في مجالات الطب وأبحاث الفضاء وعلم المناخ.. موضحا أنه تم استخدامه من قبل المكتب الفيدرالي للأرصاد الجوية وعلوم المناخ في سويسرا لتوفير خرائط حديثة لأنظمة الطقس.

من جانبه، اكد "توماس شولثيس" مدير المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة أنه "إذا قمت بفحص توقعات الطقس على هاتفك المحمول في تطبيق خدمة الطقس الوطنية ميتيو سويس، فإنها تأتي من عمليات محاكاة في جهاز "إي آي بي إس".. مشيرا إلى أن تشغيل هذا الحاسوب العملاق الجديد سيكلف نحو من 15 إلى 20 مليون فرنك سويسري (15 إلى 21 مليون يورو).

وقال إن الكمبيوتر المحمول القياسي يحتاج إلى 40 ألف يوم لإجراء الحسابات التي يمكن أن يقوم بها "إي آي بي إس" الجديد في يوم واحد.

وفي سياق متصل، اعلن المستشار الاتحادي ووزير الاقتصاد والتعليم والبحث السويسري "جي بارميلين" في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا الحاسوب ، إن "إي آي بي إس" مهم بالنسبة لسويسرا لأنه "يعبر عن رؤيتنا لمستقبل يتسم بالمعرفة والتقدم".