شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل ستعرض نتائج بحث صفحات الويب المؤرشفة عبر Wayback Machine والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، أن نتائج بحث جوجل ستتضمن السياق التاريخي للروابط، مما يوفر معلومات حول صفحات الويب التي تم تحديثها مؤخرًا، هذه المبادرة هي جزء من التعاون بين عملاق التكنولوجيا وأرشيف الإنترنت - وهي مكتبة رقمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تقوم بأرشفة مليارات صفحات الويب للرجوع إليها في المستقبل، ويعتمد هذا التطور على إزالة ميزة الروابط "المخزنة مؤقتًا" في فبراير والتي سمحت للمستخدمين بعرض إصدار أقدم من صفحة الويب.

صفحات الويب المؤرشفة على بحث جوجل

في منشور مدونة، أعلن أرشيف الإنترنت أن صفحات الويب المؤرشفة ستظهر الآن في نتائج بحث جوجل، للوصول إلى الإصدارات السابقة من الروابط، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار النقاط الثلاث الذي يظهر بجوار نتيجة البحث واختيار المزيد حول هذه الصفحة في لوحة حول هذه النتيجة، وستظهر بجوار رابط إلى الإصدارات السابقة من هذا الموقع مع نص عرض الإصدارات السابقة.

تستفيد الميزة الجديدة من آلة Wayback Machine التابعة لأرشيف الإنترنت، حيث تعرض الموقع بالضبط كما كان يبدو في تاريخ سابق.

في بيان قدمته إلى 9to5Google، قالت جوجل، "لقد أضفنا روابط إلى آلة Wayback Machine التابعة لأرشيف الإنترنت إلى ميزة "حول هذه الصفحة"، لإعطاء الأشخاص سياقًا سريعًا وجعل هذه المعلومات المفيدة في متناول اليد بسهولة من خلال البحث".

لا تزال ميزة الروابط المؤرشفة الجديدة من جوجل قيد الطرح وقد يتمكن المستخدمون على مستوى العالم من رؤيتها في الأيام القادمة، وستكون متاحة للمستخدمين بـ 40 لغة.

في حين قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة سابقًا وظائف مماثلة مع واحدة من أقدم ميزاتها التي يطلق عليها الروابط "المخزنة مؤقتًا"، فقد تمت إزالتها بصمت في فبراير، بعد إزالتها، يمكن للمستخدمين الاستفادة من المشغل "cache" ولكن تم التكهن أيضًا بإزالة هذه الميزة قريبًا، في ذلك الوقت، افترضت Google Search Liason أن إحدى الطرق التي يمكن من خلالها استعادة وظائف مماثلة كانت عبر رابط إلى آلة Wayback Machine، وقد تم طرح هذه الميزة أخيرًا.