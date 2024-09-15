شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تختبر فئة مميزة خاضعة لسيطرة الوالدين للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر Spotify خيار عضوية مميزة جديد مصمم خصيصًا للأطفال دون سن 13 عامًا، يمنح هذا العرض الجديد المستمعين الصغار إمكانية الوصول إلى المزيد من ميزات التطبيق، مع السماح للآباء بالحفاظ على التحكم في تجربة الاستماع الخاصة بهم.

على عكس Spotify Kids، وهو تطبيق منفصل يحتوي على محتوى مخصص للأطفال، يسمح هذا البرنامج التجريبي الجديد للأطفال باستخدام تطبيق Spotify الرئيسي بحساب مُدار، يمكن للآباء بعد ذلك استخدام عناصر التحكم داخل التطبيق لتخصيص تجربة أطفالهم، بما في ذلك حظر الأغاني أو الفنانين المحددين وإدارة تشغيل المحتوى الصريح.

تأمل Spotify أن يوفر هذا العرض الجديد حلاً للآباء الذين تجاوزت اختيارات أطفالهم الموسيقية توصيات حساباتهم وبيانات Wrapped السنوية، وتعتقد الشركة أيضًا أنه سيسمح للمستمعين الصغار بالاستمتاع بميزات التخصيص التي تجعل Spotify فريدًا للغاية، مع ضمان حصولهم على تجربة استماع آمنة ومناسبة.

البرنامج التجريبي متاح حاليًا فقط لمستخدمي Premium Family في الدنمارك ونيوزيلندا والسويد، ومع ذلك، إذا نجحت، فقد يتم طرحها في دول أخرى في المستقبل.

تعكس هذه المبادرة الجديدة من Spotify اتجاهًا متزايدًا بين شركات التكنولوجيا لتوفير المزيد من خيارات الرقابة الأبوية، ومع زيادة استخدام الأطفال للتكنولوجيا في سن أصغر، من المهم أن يتمكن الآباء من إدارة تجاربهم عبر الإنترنت، وتعد تجربة العضوية المميزة الجديدة من Spotify خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيستقبلها المستخدمون.

من المهم أن نلاحظ أن هذا مجرد برنامج تجريبي، ويبقى أن نرى ما إذا كان سينجح، ومع ذلك، فهي خطوة إيجابية من Spotify، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور في المستقبل.

تعد تجربة العضوية المميزة الجديدة من Spotify تطورًا واعدًا يمكن أن يفيد كل من الآباء والمستمعين الصغار، ومن خلال توفير المزيد من خيارات الرقابة الأبوية، تساعد Spotify في ضمان حصول الأطفال على تجربة آمنة وممتعة على منصتها.