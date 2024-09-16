شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عمل اختصار لشاشة قفل أيفون فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تطبيق اختصارات iOS طرقًا لإجراء عمليات التشغيل الآلي، ولعل أحد الخيارات المفيدة هو إنشاء اختصار شاشة قفل iPhone، حيث إنه يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من حالات الاستخدام، إليك كيفية عمله وما يمكنك فعله به.

يمكن لجميع مستخدمي iPhone قفل شاشة الهاتف باستخدام أتمتة مخصصة أو زر الشاشة الرئيسية أو باستخدام Siri، وبعد تشغيل اختصار شاشة قفل iPhone، ستظل الشاشة مضاءة لبضع لحظات قبل أن تتحول إلى اللون الأسود أو تعتيم الشاشة التي تعمل دائمًا على iPhone 14 و15 Pro/Max.

هناك مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تجعل هذا الاختصار ملائمًا، فهو يحسن إمكانية الوصول وهو مفيد للأشخاص الذين يحبون ترك مؤقت القفل التلقائي، ويريدون المرونة لإنشاء طرق مختلفة لقفل iPhone الخاص بهم دون الحاجة إلى الضغط على الزر الجانبي.

كيفية إعداد اختصار شاشة قفل iPhone

افتح تطبيق Shortcuts على جهاز iPhone الخاص بك (يتوفر اختصار شاشة القفل في iOS 16.4 والإصدارات الأحدث)

اضغط فوق + في الزاوية اليمنى العليا لإضافة اختصار جديد

اضغط فوق إضافة إجراء > استخدم شريط البحث لفتح شاشة القفل

يمكنك الضغط فوق تم لإضافة الاختصار الأساسي أو تخصيصه بشروط مثل مشغل أو المزيد من الإجراءات

عند تحرير الاختصار، يمكنك الضغط فوق سهم القائمة المنسدلة الصغير في الأعلى لإضافته إلى الشاشة الرئيسية

اضغط مع الاستمرار على اختصار شاشة القفل لإعادة تسميته