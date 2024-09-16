شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدل آيفون 16.. 10 أسباب تجعلك تنتظر حتى iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في ترقية جهاز iPhone الخاص بك هذا العام، قد ترغب في الانتظار حتى إطلاق iPhone 17 بدلاً من شراء 16 ، على الرغم من أن iPhone 16 يحتوي على ميزات رائعة، إلا أن هناك توقعات بأن iPhone 17 سيقدم تحسينات كبيرة تجعل الانتظار يستحق العناء. إليك 10 أسباب تدعوك للتفكير في انتظار iPhone 17:

1. تصميم جديد تمامًا

يتوقع أن يأتي iPhone 17 بتصميم مختلف تمامًا عن الإصدارات السابقة، مع تحسينات في الشكل الخارجي والتصميم العام للهاتف. هذا قد يشمل تقليص الحواف أو استخدام مواد جديدة.

2. شاشة بتقنية MicroLED

التقارير تشير إلى أن iPhone 17 سيحصل على شاشة MicroLED، والتي توفر ألوانًا أكثر وضوحًا ودقة وأفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بشاشات OLED المستخدمة حاليًا.

3. كاميرا محسنة بشكل كبير

من المتوقع أن يتم تحسين الكاميرا في iPhone 17 بشكل ملحوظ، سواء من حيث دقة الصور أو جودة الفيديو، مع إضافة تقنيات تصوير جديدة قد تشمل مزايا مثل التقريب البصري المعزز أو تحسينات في تصوير الإضاءة المنخفضة.

4. معالج A19

iPhone 17 قد يحتوي على شريحة A19 التي ستوفر قفزة هائلة في الأداء والكفاءة مقارنة بالمعالجات الحالية. هذا سيساعد في تعزيز سرعة الجهاز وتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي والألعاب.

5. تحسينات في البطارية

يُتوقع أن تأتي تحسينات كبيرة في عمر البطارية مع iPhone 17، بفضل تحسينات في المعالج وتقنيات الشاشة، مما يعني أنك قد تستفيد من مدة استخدام أطول للجهاز دون الحاجة إلى شحنه بشكل متكرر.

6. دعم كامل للجيل السادس 6G

قد يكون iPhone 17 أول جهاز يدعم بشكل كامل تقنية 6G، والتي ستكون أسرع بكثير من شبكات 5G الحالية. هذا يمكن أن يعني سرعات إنترنت أكبر وزمن تأخير أقل.

7. تقنية الكاميرا تحت الشاشة

من المتوقع أن يقدم iPhone 17 تقنية الكاميرا تحت الشاشة، مما يعني أنه سيتم إخفاء الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة بشكل كامل، ما سيعطي شاشة خالية تمامًا من أي ثقوب أو نوتش.

8. تقنية Touch ID تحت الشاشة

iPhone 17 قد يعيد تقنية Touch ID، ولكن هذه المرة تحت الشاشة، لتوفير خيار إضافي لفتح الجهاز بجانب تقنية التعرف على الوجه Face ID.

9. سعة تخزين أكبر

تشير التوقعات إلى أن iPhone 17 قد يبدأ بسعة تخزين داخلية أكبر، قد تصل إلى 1 تيرابايت أو أكثر في الإصدارات الأساسية، مما يمنحك مساحة أكبر للصور والفيديوهات والتطبيقات.

10. تحسينات في الواقع المعزز

قد يأتي iPhone 17 بقدرات محسنة في الواقع المعزز (AR)، مع دعم أفضل للتطبيقات والألعاب التي تعتمد على تقنيات AR، مما سيجعل التجربة أكثر انغماسًا وواقعية.