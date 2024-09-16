شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء طرح iOS 18 اليوم.. ما يجب عليك فعله قبل التثبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطرح آبل نظام التشغيل iOS 18 الجديد في وقت لاحق من اليوم، حيث يهدف نظام التشغيل الجديد إلى رفع التخصيص إلى مستوى آخر، لأول مرة في عالم ابل، ويعد تحديث iOS 18 بتزويدك بمزيد من الخيارات لتجديد الشاشة الرئيسية وشاشة القفل لجهاز iPhone الخاص بك، مما يسمح لك بإعادة ترتيب التطبيقات والأدوات بحرية وتغيير مظهرها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز iOS 18 بمركز تحكم مُعاد تصميمه وتطبيق جديد لإدارة كلمات المرور، وفي حين أن هذا قد لا يكون جديدًا لمستخدمي أندرويد، إلا أن عشاق iPhone متحمسون حقًا للتحديث الجديد، ولكن قبل تجربة هذه الميزات، إليك ما يجب أن تعرفه عن التحديث.

تحديث iOS 18: وقت الإطلاق

لا يزال وقت إطلاق iOS 18 غير معلوم، ولكن بناءً على الاتجاهات السابقة، من المرجح أن يبدأ طرح iOS 18 الجديد في حوالي الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، ومن الجدير بالذكر أن تشكيلة iPhone 16 التي تم إطلاقها حديثًا ستأتي مثبتة مسبقًا بنظام iOS 18.

وسيتم طرح تحديث iOS 18 على مجموعة كبيرة من أجهزة ابل، ولكن لن تحصل جميع الأجهزة على التحديث، وفيما يلى قائمة بالأجهزة المؤهلة لتحديث iOS 18:



ios 18

ما الذي يجب عليك فعله قبل تثبيت iOS 18؟

تحرير مساحة التخزين: من المرجح أن يشغل تحديث نظام التشغيل الجديد جزءًا كبيرًا من مساحتك، من الحكمة إفساح المساحة لتثبيت iOS 18 بسلاسة، للقيام بذلك، ابدأ بحذف التطبيقات غير المستخدمة.

تستهلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram الكثير من المساحة والبيانات، حاول حذف هذه التطبيقات قبل تثبيت iOS 18، يمكنك إعادة تثبيتها، بمجرد تحديث نظام التشغيل، ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في إزالة الملفات المخزنة مؤقتًا وسجلات الدردشة.

النسخ الاحتياطي: قبل تحديث iPhone الخاص بك، خذ لحظة لنسخ جهازك احتياطيًا؛ وهذا يضمن أمان بياناتك في حالة حدوث أي مضاعفات أثناء عملية التحديث، ويمكنك استخدام iCloud أو نسخة احتياطية محلية لمزيد من الحماية.

اشحن جهازك بالكامل: لتجنب أي خلل في التحديث، تأكد من شحن جهاز iPhone بالكامل وتوصيله بشبكة Wi-Fi ثابتة قبل بدء التنزيل.

iOS 18: ما الجديد

خلال مؤتمر WWDC 2024، استعرضت ابل مزايا نظام التشغيل iOS 18، ويعد نظام التشغيل الجديد بتقديم مجموعة من الميزات، مع التركيز على التخصيص. دعنا نلقي نظرة على ما يمكنه فعله.

تخطيطات الشاشة الرئيسية المخصصة: سيتمكن المستخدمون من ترتيب أيقونات التطبيقات والأدوات بحرية في أي مكان على الشاشة الرئيسية، مما يسمح بمظهر فريد ومخصص، وستمكن أيقونات الوضع الداكن والظلال القابلة للتخصيص المستخدمين من مطابقة تفضيلاتهم الجمالية.

مركز التحكم الجديد: يتم تجديد مركز التحكم لتقديم تخصيص وتنظيم محسّنين، مما يتيح للمستخدمين تخصيص عناصر التحكم الخاصة بهم، بما في ذلك تلك الموجودة في تطبيقات الطرف الثالث، ودمجها بشكل أكثر تماسكًا مع شاشة القفل وزر الإجراء.

ميزات إمكانية الوصول الجديدة: ستعمل ميزة تتبع العين، واللمس الموسيقي، وإشارات الحركة على تحسين خيارات إمكانية الوصول في iPhone، مما يضمن للمستخدمين ذوي الاحتياجات المختلفة الاستمتاع بتجربة iOS 18 بالكامل.

تحسينات تطبيق الصور: سيتلقى تطبيق الصور أكبر تحديث له حتى الآن، والذي يتميز بواجهة جديدة تنظم الذكريات من خلال الأحداث والرحلات والمجموعات، وستعمل أداة التنظيف الجديدة على تبسيط عملية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

Safari وMaps المتقدمان: سيحصل Safari على قارئ مُعاد تصميمه لتحسين قابلية القراءة وميزة تسمى Distraction Control للتخلص من المحتوى غير المرغوب فيه، وستتضمن الخرائط مناظر طبوغرافية ومسارات للمشي لمسافات طويلة ودعمًا غير متصل بالإنترنت لتحسين التنقل.