شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كارثة التغيرات المناخية.. ارتفاع الحرارة وراء تسونامى فى مضيق جرينالاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في مجلة ساينس، إن التغيرات المناخية قد ينتج عنها انهيارات أرضية، والبداية كانت في سبتمبر 2023، بعدما رصد العلماء المتخصصين في مراقبة الأنشطة الزلزالية، بوجود إشارة غير عادية، تختلف عن هدير الزلزال النموذجي، حيث تمتد تلك الإشارة من القطب الشمالي إلى القارة القطبية الجنوبية، وتم تصنيف هذه الإشارة على أنها مجهولة الهوية لكن في النهاية تم التعرف على المصدر.

تفاصيل الانهيار الارضي في مضيق ديسكون جرينلاند

وأوضحت الدراسة، أن مصدر الإشارة تبين أنه ناتج عن انهيار أرضي هائل في مضيق ديكسون في جرينلاند، والذى تضمن كمية هائلة من الصخور والجليد، كافية لملء حوالي 10000 حمام سباحة بحجم أوليمبي، وتسبب هذا الانهيار في حدوث تسونامي ضخم، مع أمواج شاهقة يصل ارتفاعها إلى 200 متر، أي ضعف ارتفاع ساعة بيج بن الشهيرة في لندن.

مصدر الانهيار الأرضي

وتبين أن التغيرات المناخية وراء هذا الانهيار الأرضي، والذى تسبب في ترقق أحد الأنهار الجليدية القريبة، بعدما خسر الجليد عشرات الأمتار من سمكه على مدى عقود من الزمان، مما أدى إلى إضعاف بنيته، مما أدى إلى انهيارات قوية مصاحبة لموجات زلزالية تردد صداها حول الكوكب.

التغيرات المناخية وراء الانهيارات الأرضية

وقد لاحظ فريق البحث أن الإشارة حدثت نتيجة موجات ثابتة داخل المضيق بسبب الانهيار الصخري، وتؤكد هذه النتائج على حلقات التغذية الراجعة المتتالية والخطيرة بين أنظمة الجليد والمياه والأرض على الكوكب مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ.