شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يستفيد من المشاهير للحصول على ميزة Meta AI الصوتية مثل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

أضاف واتساب برنامج Meta AI chatbot والذي حقق بالفعل نجاحًا كبيرًا في دول مثل الهند، ويعمل تطبيق المراسلة على منح روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي صوتًا يمكن أن يحتوي على خيارات متعددة منها تقديمChatGPT الوضع الصوتي، وحتى Gemini AI من جوجل لديه صورة رمزية صوتية، لذلك من المهم أن يحصل واتساب أيضًا على واحدة من Meta.

وفي هذا الإطار، تم الإبلاغ عن أن Meta AI يمكن أن تحتوي على أصوات مستعارة من شخصيات مشهورة وشخصيات عامة مما يجعل الناس يشعرون بمزيد من الإندماج أثناء المحادثات.

تأتي التفاصيل عبر موقع WaBetaInfo، والذي يقول إن الميزة ككل في مرحلة الاختبار حاليًا ويجب أن تصل إلى المرحلة التجريبية في الأسابيع المقبلة.

يذكر التقرير أيضًا أن الوضع الصوتي Meta AI سيدعم درجات الصوت المختلفة واللكنة والتخصيصات الأخرى، لكن مازال ما زلنا لا يعرف ما إذا كانت ميتا ستشترك مع ممثلين مشهورين في هوليوود للأصوات العامة مثلما فعلت أمازون مع Alexa، لكن لا يمكن استبعاد ترتيب مماثل من الشركة التي يديرها مارك زوكربيرج.

ويتوفر Meta AI كبرنامج دردشة آلي في الخلاصة الرئيسية ويمكنك تنشيطه من خلال النقر على أيقونة الهالة الزرقاء بجوار زر الدردشة الجديد.

يمكنك للمستخدم أيضًا الحصول على شريط بحث Meta AI أعلى الموجز على أجهزة Android وiOS، حيث كان يستخدم برنامج Meta AI chatbot لتحقيق أغراضنا وقد أظهرت لنا الاختبارات مدى تنوع الأداة التي لن تتحسن إلا من خلال الدعم الصوتي.

سيعمل الوضع الصوتي من خلال نفس برنامج الدردشة الآلي وتشير الانطباعات المبكرة عن الميزة إلى أن Meta ستستخدم قوة نموذج Llama 3 AI لتمنحك استجابات ذكية وسريعة.

لقد خرج مشروع Alexa من شركة أمازون عن مساره، ولن يكون لدى أحدث خدمة الذكاء الاصطناعي المتميزة سوى عدد قليل من المتقدمين.

ولدى ميتا نافذة رائعة لشحن المزيد من المستخدمين وجذب المزيد من المستخدمين مقابل خدمتها.