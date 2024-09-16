شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح أكبر تحديث لنظام iOS اليوم.. تعرف على أبرز الميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من سماع أن شركة Apple تعمل على أكبر تحديث لنظام iOS على الإطلاق، فقد وصل أخيرًا، نعم، تم طرح iOS 18 اليوم عبر ملايين طرازات iPhone في جميع أنحاء العالم، ولكن ما هي الميزات الرئيسية التي يجب أن تتطلع إليها وهل جهاز iPhone الخاص بك مؤهل لذلك.

سيصدر التحديث على iPhone XS وكل iPhone يأتي بعده، باختصار، إذا كان هاتفك يعمل بالفعل بنظام iOS 17، فستحصل أيضًا على iOS 18، لذا، دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية القادمة إلى هاتفك.

أيقونات التطبيقات القابلة لإعادة الترتيب

لقد فعلت Apple ذلك أخيرًا، استغرق الأمر من الشركة عقدًا من الزمان للوصول إلى هذه النقطة، ولكن مستخدمي iPhone سيتمكنون الآن أخيرًا من ترتيب شاشاتهم الرئيسية كما يحلو لهم، ولكن ليس هذا فقط، بل إن Apple تفسد قاعدة مستخدميها من خلال السماح لهم بتخصيص مظهر أيقونات تطبيقاتهم أيضًا، لقد تطلب الأمر الكثير من الشجاعة ولكن لديك الآن شاشة رئيسية قابلة للتخصيص على iPhone.

ستتمكن الآن من إخفاء التطبيقات وقفلها على جهاز iPhone الخاص بك، تمامًا مثل التطبيقات المخفية على Android 15، سيعمل iOS 18 أيضًا على كتم صوت الإشعارات من التطبيقات المخفية ومنع ظهور التطبيقات المذكورة في عمليات البحث، ويمكن ضبط التطبيقات المقفلة لطلب معرف الوجه أو معرف اللمس أو رمز المرور للسماح بالوصول.

تطبيق الصور المعاد تصميمه

أجرت Apple تغييرات هائلة على تطبيق الصور، وقد تم تصميم العديد منها لتسهيلها بواسطة Apple Intelligence، ومع ذلك، نظرًا للتعليقات السلبية أثناء الاختبار التجريبي لنظام iOS 18، تراجعت الشركة أيضًا عن بعض التغييرات وعدل التطبيق بشكل أكبر، سنعرف قريبًا كيف يعمل تطبيق الصور في iOS 18.

كانت هواتف Android التي استخدمتها في الماضي تحتوي على إصدارات مختلفة من هذا، والآن تقدم Apple وضع لعبة خاص بها إلى iPhone، ببساطة، سيقلل وضع اللعبة من نشاط الخلفية أو يوقفه تمامًا. سيسمح هذا بتشغيل الألعاب بمعدلات إطارات أعلى، كما سيغير الهاتف أخذ العينات من البلوتوث لتقليل زمن الوصول إذا كنت تستخدم معدات صوتية ووحدات تحكم لاسلكية.

دعم RCS والرسائل عبر الأقمار الصناعية

مع دعم RCS (خدمات الاتصالات الغنية) القادم إلى iPhone، ستشهد الرسائل النصية مع مستخدمي Android زيادة كبيرة في الجودة، وستظل هراء الفقاعات الخضراء والزرقاء قائمة ولكن جودة الوسائط ستتحسن بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن أيضًا من رؤية الكتابة وقراءة الإيصالات عند إرسال الرسائل النصية مع شخص لا يستخدم iPhone.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، بالنسبة لي على الأقل، هو الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وسيسمح لك هذا بالبقاء على اتصال بالعالم حتى عندما لا تكون هناك تغطية خلوية، بما في ذلك على متن طائرة.

ذكاء Apple

ولا ننسى، ذكاء Apple، الميزة الأكثر تسويقًا لجهاز iPhone 16 الجديد، حتى أكثر من زر التحكم في الكاميرا، ومع ذلك، لم يتم طرح ذكاء Apple اليوم، ولم تتمكن الشركة من تجهيزه في الوقت المناسب لإطلاق iPhone 16، ونتوقع أن نرى الإصدار العام لـ AI من Apple الشهر المقبل بدلاً من ذلك.

لن يتم إطلاق Apple Intelligence أيضًا مع جميع الميزات المعلن عنها، وفقًا لـ Mark Gurman من Bloomberg Apple Insider، وسيستغرق الأمر حتى وقت ما من العام المقبل حتى يتم طرح Apple Intelligence بالكامل، ويقول Gurman أيضًا أن Apple Intelligence مخيبة للآمال مقارنةً بـ Gemini، لذلك ربما يكون من الأفضل لك الحصول على Pixel 9 إذا كنت تريد هاتفًا للذكاء الاصطناعي فقط.