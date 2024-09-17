شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. رائد ناسا يلتقط صورة عودة كبسولة Polaris Dawn من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

التقط رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا دون بيتيت صورة لـ"بولاريس داون"، وهي مهمة فضائية خاصة تضمنت أول سير تجاري في الفضاء على الإطلاق، أثناء عودة مركبة الفضاء SpaceX "دراجون" إلى الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، كتب بيتيت على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، عن صورته الملتقطة من محطة الفضاء الدولية (ISS): "بالإضافة إلى مسار الدخول متعدد الألوان فوق فلوريدا، يمكن رؤية الشكل المخروطي الأساسي لكبسولة دراجون".

يشتهر بيتيت، الذي انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمته الفضائية الرابعة في 11 سبتمبر، بصوره الدرامية لمسارات النجوم والظواهر الفضائية الأخرى عندما يكون في المدار.

حصل على الصور من القبة، وهي نافذة ملفوفة مثبتة على محطة الفضاء الدولية تشير إلى الأرض.

قال بيتيت، "لقد حصلنا على عدد من العدسات الجديدة في المدار والتي تم تحسينها للتصوير الليلي.. أنا أتطلع حقًا للعودة إلى المحطة ورفع مستوى التصوير الليلي إلى مستوى جديد".

كان أفراد طاقمه الآخرون متحمسين لرؤية بيتيت في العمل، كما أشار زميله رائد الفضاء في وكالة ناسا ماثيو دومينيك على X.

قال دومينيك: "لقد احتشد الكثير منا في القبة هذا الصباح لمشاهدة بولاريس داون يعود إلى الأرض.. كان من الممتع مشاهدته وهو يلتقط هذه اللقطة بين خمسة أجساد بشرية محشورة في القبة".

أضاف دومينيك، "أعتقد أن وجود الكثير من الأشخاص المحشورين ساعده في تثبيت جسده وبالتالي الكاميرا للتصوير".

جدير بالذكر أن بولاريس داون، هي المهمة الثانية التي يمولها الملياردير جاريد إسحاقمان، انطلقت على صاروخ سبيس إكس فالكون 9 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (10 سبتمبر) من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، والتقط بيتيت ختام المهمة بعد خمسة أيام في الفضاء.