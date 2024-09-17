شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch Series 10 تفشل فى قياس ضغط الدم لمستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ابل، عن Apple Watch Series 10 الأسبوع الماضي، حيث تحمل الساعة الذكية الجديدة الدعم لميزة جديدة للكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم، كما تردد عن أنه جارى تطويرها لمراقبة ضغط الدم، لكن الشركة لم تعلن عن تلك الميزة.

خاصية طبية هامة لم تتوفر فى Apple Watch Series 10

ويتم دعم هذه الميزة في بعض نماذج الساعات الذكية التي أطلقها المنافسون سابقًا، ولا يزال من المتوقع أن تشق طريقها إلى الإصدار المستقبلي من Apple Watch.

ومن جانبه، قال مارك جورمان، إن شركة أبل كانت تخطط لتقديم دعم لمراقبة ضغط الدم مع Apple Watch Series 10، إلا أن التغييرات التى حدثت في التصميم، أدى إلى بعض المشكلات في الميزة أثناء الاختبار، تحديدًا مع التصميم المحدث للسلسلة 10

ونتيجة لذلك، فإن القدرة على فحص مستويات ضغط الدم لن تكون متاحة على Apple Watch Series 10، مما يجعل ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم الجديدة أول ميزة صحية رئيسية يتم تقديمها في السنوات القليلة الماضية.

مزايا Apple Watch Series 10

وتأتي Apple Watch Series 10، بهذه الخاصية لتحذير المستخدمين الذين قد يعانون من حالة طبية تؤدي إلى توقف واستئناف التنفس أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى استيقاظهم بشكل متكرر، فلم يكن اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم هو الميزة الصحية الوحيدة التي تم الإعلان عنها في حدث إطلاق أجهزة ايفون الجديدة في 9 سبتمبر الماضي.

لأول مرة AirPods Pro تحصل على موافقة من الـ FDA

وعلى الرغم من أن الشركة لم تقدم خليفة لطراز AirPods Pro (الجيل الثاني)، فقد قامت بتحديث سماعة الرأس الاستريو اللاسلكية (TWS) بميزة جديدة تسمح لمرتديها باستخدامها كوسيلة مساعدة للسمع من الدرجة الطبية.



و منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على استخدام سماعات الرأس اللاسلكية كوسيلة مساعدة للسمع بدون وصفة طبية (OTC) الأسبوع الماضي، مما يجعل الجيل الثاني من AirPods أول منتج من نوعه يحصل على موافقة الهيئة التنظيمية الأمريكية.