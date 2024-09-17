شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انفجارات لبنان.. ما هو "بيجر" وكيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الآلاف من الناس يوم الثلاثاء وقتل العديد عندما انفجرت أجهزة النداء الخاصة بهم في وقت واحد تقريبًا في جميع أنحاء لبنان، كما أكد حزب الله إصابة بعض أعضائه وألقى باللوم في الهجوم على إسرائيل، فما هى تلك الأجهزة وكيف تعمل؟

أجهزة بيجر:

جهاز المناداة أو بيجر أو النداء الآلي هو جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز، وقد قلّ استخدام البيجر ويعتبر استعماله شبة معدوم بعد ظهور الهاتف المحمول، لكن غالباً

يستخدم في المناطق التي لا يصلها بث الهاتف المحمول، كما يستخدم في بعض المستشفيات خاصة في المستشفيات من قبل الاطباء لاستدعائهم بدلا من استخدام الهاتف المتنقل كي لا تؤثر ذبذبات الهاتف المتنقل على الاجهزة الطبية.

الأنواع



تتنوع أجهزة النداء (البيجر) من أجهزة بسيطة ورخيصة تُصدر إشعارات تنبيهية، إلى أجهزة اتصالات شخصية أكثر تعقيدًا، وتُصنف إلى ثماني فئات رئيسية:

أجهزة التنبيه الصوتي فقط (Beepers): هذه هي الفئة الأبسط والأقل تكلفة بين أجهزة النداء. سُمِّيت "بيجر" لأنها كانت تصدر صوتًا تنبيهيًا في السابق، لكن الأجهزة الحديثة تعتمد على أشكال تنبيه أخرى، مثل الإشارات الصوتية، أو الإضاءة، أو الاهتزاز، وغالبًا ما يتم استخدام هذه الوسائل معًا، غالبية أجهزة النداء المستخدمة في المطاعم تنتمي إلى هذه الفئة.



أجهزة النداء الصوتي/التنبيهي: تتيح هذه الأجهزة للمستخدمين الاستماع إلى رسالة صوتية مسجلة عند تلقي التنبيه.



الأجهزة الرقمية: تحتوي هذه الأجهزة على شاشة عرض بلورية سائلة (LCD) تعرض أرقامًا هاتفية أو معلومات رقمية أخرى تصل عادةً إلى 10 أرقام. كما يمكن استخدامها لعرض أكواد رقمية متفق عليها تشير إلى رسائل محددة مسبقًا.



الأجهزة النصية (Alphanumeric): تتميز هذه الأجهزة بشاشة عرض أكثر تطورًا يمكنها عرض النصوص والرموز. تُستقبل الرسائل النصية عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال المباشر بنظام النداء، ويجب على المرسل إدخال الرسالة ثم الضغط على رمز الإرسال (#). الجهاز لا يسجل رقم المرسل تلقائيًا؛ إذا لم يتم إدخال رسالة، سيصدر تنبيه دون أن يعرض أو يشغل أي رسالة.



أجهزة الرد (Response Pagers): هذه الأجهزة مزودة بمرسلات مدمجة تتيح للمستخدم تأكيد استلام الرسائل والرد عليها باستخدام قائمة من الردود الجاهزة. كما يمكن للمستخدم إرسال رسائل جاهزة من قوائم مبرمجة مسبقًا للعناوين والرسائل. يطلق على هذه الأجهزة أحيانًا أسماء مثل "أجهزة 1.5-way" أو "1.7-way" بناءً على وظائفها.



أجهزة الاتصال ثنائية الاتجاه: تحتوي هذه الأجهزة على لوحة مفاتيح QWERTY، وتتيح للمستخدم إرسال واستقبال الرسائل النصية والرد على الرسائل برسائل مخصصة أو باستخدام ردود جاهزة.



أجهزة المودم أحادية الاتجاه: هي وحدات تحكم مزودة بمستقبلات نداء مدمجة، يمكنها اتخاذ إجراءات تلقائية بناءً على الرسائل والبيانات المستلمة.

أجهزة المودم ثنائية الاتجاه: تتشابه هذه الأجهزة مع المودم أحادي الاتجاه، لكنها تتميز بقدرتها على تأكيد استلام الرسائل وإرسال بيانات ورسائل جديدة.



