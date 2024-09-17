شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق بعض ميزات الذكاء الاصطناعى لتطبيق Slack.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

طرحت Salesforce بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتطبيق الدردشة Slack الذي يركز على الأعمال والمصمم لتولي عدد من المهام مثل النسخ.

وكتبت الشركة أن الميزة الرئيسية الجديدة هي ملاحظات Slack AI الجماعية من أجل "التقاط النقاط الرئيسية وعناصر الإجراء حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على العمل الذي يقومون به".

ويبدو هذا كإصدار أكثر قوة من ميزة Slack AI السابقة التي تلخص أبرز القنوات وتنشئ ملخصات للسلاسل بضغطه واحدة.

وعند دعوتك إلى مراسلة، يقوم Slack AI بإنشاء نص استنادًا إلى الصوت في الوقت الفعلي والرسائل المشتركة في سلسلة الرسائل ، ويمكنه أيضًا تنظيم الملاحظات مع الاستشهادات وعناصر العمل والملفات المشتركة في لوحة قماشية.

ويمكن لجميع الحاضرين في المراسلة بعد ذلك عرض الملاحظات لاحقًا، حتى إذا لم يتمكنوا من الحضور.

وقام Slack أيضًا بتحديث ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي بحيث يمكنها عرض نتائج فريدة للمستخدم بناءً على الملفات والتطبيقات التي قام بتحميلها في Slack، بما في ذلك اللوحات والنصوص من المقاطع والمستندات من التطبيقات المتصلة وملفات جوجل والمزيد.