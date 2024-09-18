شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أمازون تتهمها بـ"المبيعات" الخادعة لمنتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بممارسات التسعير المضللة، و تزعم الدعوى أن أمازون خدعت المتسوقين من خلال عرض قائمة أسعار مضخمة لأجهزة Fire TV، مما جعل الخصومات تبدو أكثر أهمية مما كانت عليه في الواقع.

تم رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن وتدعي أن الشركة تبنت هذه الممارسة بانتظام، ووصفتها بأنها "مخطط مستمر وموحد، وتزعم الدعوى أن أمازون أنشأت "قائمة أسعار مزيفة" لأجهزة Fire TV الخاصة بها، مما يجعل "الخصومات" الظاهرة خادعة.

ويستمر في اتهام الشركة بخداع عملائها لشراء أجهزة Fire TV عن طريق حذف "معلومات مهمة" تتعلق بمدة البيع ومتى كان سعر القائمة قيد الاستخدام بالفعل.

ويُزعم أن هذا أدى إلى قيام عملاء أمازون بإنفاق "أموال أكثر مما كانوا سينفقونه لولا الصفقات المزعومة محدودة المدة"، وتدعي الدعوى أن "العديد من أجهزة تلفزيون Fire لم تكن قريبة من قائمة الأسعار المعلن عنها لمدة عام أو أكثر."

وتزعم الدعوى حدوث انتهاكات لقانون حماية المستهلك في واشنطن، الذي يحظر "أساليب المنافسة غير العادلة والأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة في إدارة أي تجارة ، و يسعى المدعي ديفيد راميريز للحصول على تعويضات وتعويضات عقابية، بالإضافة إلى أمر قضائي لمنع أمازون من مواصلة الممارسات المزعومة، وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات "بالمبالغ التي تحددها المحكمة وهيئة المحلفين.

وتشير الدعوى القضائية إلى قضية مماثلة في كاليفورنيا اعتبارًا من عام 2021، حيث مُنعت أمازون من استخدام قائمة أسعار زائفة أو مضللة في إعلاناتها، ووافقت الشركة أيضًا على دفع حوالي 2 مليون دولار كعقوبات وتعويضات كجزء من تلك التسوية، أما بالنسبة لهذه الحالة، فهي لا تزال في أيامها الأولى.

ورفض متحدث باسم أمازون التعليق عندما اتصلت به منظمة الأخبار KIRO 7 ومقرها سياتل ، وقد تواصلنا مع الشركة للحصول على تعليق وسنقدم تقريرًا عندما نتلقى ردًا.