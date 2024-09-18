شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن نسخة iPhone 17 Air المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تمر سوى أيام قليلة على إعلان ابل هاتفها الجديدة iPhone 16، لتبدأ التسريبات الجديدة حول ايفون 17، الذى من المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرحه رسميًا في 2025، وتشير التسريبات إلى أن ابل ستتخلص من طراز Plus وتطرح iPhone 17 Air الجديد، ومن المتوقع أيضا أن يحصل iPhone 17 على زيادة في الحجم إلى 6.27 بوصة.

معلومات جديدة عن هاتف iPhone 17 Air

وتؤكد التسريبات حول ايفون 17، على أن ابل ستتخلص من طرازات Plus وتطرح طرازًا رفيعًا - iPhone 17 Air، الذى من المتوقع أن تظهر لأول مرة في سبتمبر 2025، والذى يأتي بتغيرات كبيرة في نظام الكاميرا، على عكس سلسلة iPhone 16، حيث ينتقل من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل، ومن المؤكد أنه سيحتوي على ميزات برمجية جديدة للاستفادة من هذه الزيادة.



ومن المتوقع أيضا أن يأتي هاتف iPhone 17 Pro Max القادم، بتصميم ثوري للكاميرا الخلفية، حيث يضم ثلاث عدسات بدقة 48 ميجابكسل، مما يتيح التقاط تفاصيل محسنة بسبب الدقة المتزايدة، مع تحسين إعداد الكاميرا المتقدم هذا للتكامل السلس مع سماعة Vision Pro القادمة من Apple، مما يعد بتجربة بصرية فائقة.



وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية لجهاز iPhone 17 Air الجديد، فمن المتوقع أن يتم استبدال مجموعة الكاميرات المتعددة المألوفة في الزاوية العلوية اليسرى بكاميرا واحدة عالية الطاقة موضوعة في الجزء العلوي الأوسط من الجزء الخلفي من iPhone.



أهم مزايا هاتف iPhone 17 Air



وتؤكد التسريبات أن هاتف iPhone 17 في العام المقبل سيحصل على زيادة في الحجم إلى 6.27 بوصة، مما يعكس طراز 16 Pro، في حين قد يخضع iPhone 17 Plus لإعادة تصميم كبيرة، وقد يتميز بأبعاد محدثة تميزه عن الطرز السابقة.

ومن المتوقع أن يتمتع iPhone 17 Pro Max بتقنية mentales الأصغر، والتي مكنت ابل من صنع نظام Face ID مضغوط وإنشاء شق أقل سمكًا.



ميزة هامة يحصل عليها هاتف iPhone 17 Air

وتؤكد التسريبات أن طرازات Pro 2025، ستكون أول هواتف ايفون التي تحصل على شريحة Wi-Fi 7 المصممة خصيصًا من Apple، والتي تمنحك معدلات نقل بيانات أسرع، مع زمن انتقال أقل ودعم متزامن لنطاقات تردد متعددة، وتحسين الاستقرار والموثوقية بشكل عام

من المتوقع أن تعمل تقنية Wi-Fi المتطورة هذه على تعزيز قدرات الاتصال اللاسلكي لجهاز iPhone بشكل كبير.



وسيحصل iPhone 17 Air ، على أداءً أفضل يُعزى إلى مجموعة شرائح A19 التي سيأتي بها، إلى جانب مودم 5G المصمم من ابل .

و تذهب التوقعات إلى أن جهاز iPhone 17 Pro سيحصل على بعض الألوان الجديدة، وهي Titanium Blue Metallic وTitanium Purple وTitanium Green.