شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 يقدم ميزات جديدة لخرائط أبل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل تحديثات iOS 18 و iPadOS 18 و watchOS 11، وحصلت خرائط أبل على مجموعة من الميزات الجديدة لجعل استكشاف الأماكن المفضلة واكتشافها أفضل، حيث تطلق طرقًا جديدة للتنقل واستكشاف العالم.

وفقا لما ذكره موقع "Phonr arena"، يمكن للمستخدمين استكشاف آلاف مسارات المشي لمسافات طويلة عبر المتنزهات مباشرة على iPhone و iPad و Mac و Apple Watch.



كما أنه لمساعدتك في اختيار المسار المثالي، يمكنك فرز المسارات حسب النوع والطول والارتفاع واتباع الاتجاهات خطوة بخطوة للبقاء على المسار الصحيح.



يمكنك حتى تنزيل المسارات لاستخدامها في وضع عدم الاتصال ومزامنتها مع Apple Watch، بالإضافة إلى ذلك، تتميز خرائط أبل لآن بجداول النقل لبعض المتنزهات.



يمكنك الآن أيضًا الوصول إلى الخرائط الطبوغرافية للولايات المتحدة واليابان على iPhone و Apple Watch، والتي تعرض تفاصيل معقدة مثل خطوط الكنتور ومعلومات المسار، وعلاوة على ذلك، وللمرة الأولى على الإطلاق، يمكنك إنشاء وحفظ مسارات مخصصة للمشي لمسافات طويلة والتنزه، بغض النظر عن مكان وجودك.



كما أنه سواء كنت تخطط لنزهة عبر مدينة جديدة أو تخطط لرحلة عبر محمية طبيعية قريبة، يمكنك تخصيص مسارك حسب رغبتك.



بالإضافة إلى ذلك، بمجرد مزامنة هذه المسارات مع Apple Watch، يمكنك الوصول إليها حتى إذا كنت خارج الشبكة، بعيدًا عن خدمة الهاتف المحمول أو Wi-Fi.



وباستخدام مكتبة الأماكن الجديدة على جهاز iPhone وiPad، يمكنك حفظ جميع أنواع المواقع من أدلة الخرائط المنظمة ورحلات التنزه في المتنزهات الوطنية إلى مساراتك المخصصة وحتى تدوين ملاحظات شخصية حول كل منها.



كما تمت ترقية تجربة البحث، مما يتيح لك العثور بسرعة على الأماكن ومقارنتها، فمن صفحة البحث، يمكنك تصفح الصور والتقييمات ومستويات الأسعار.



بالإضافة إلى ذلك، يعمل زر "البحث هنا" المحدث على تبسيط استكشاف منطقة معينة للجواهر القريبة مثل المطاعم والمقاهي.