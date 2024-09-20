شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تستعد لإضافة خاصية الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم فى ساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة أبل، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، بشأن إضافة ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم في ساعتها الذكية، التى جاءت بتصميم مميز، يمكن مستخدميها على اكتشاف اضطرابات التنفس أثناء النوم، مما يوفر لهم أداة طبية لإدارة صحتهم، وخاصة للمصابين بحالة انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة تؤثر على الملايين حول العالم.

وقالت أبل، أن هذة الميزة الطبية يتتوفر في ساعتها الذكية Watch Series 9 وWatch Ultra 2 مع أحدث تحديث watchOS 11، خاصة إنها قد تعهدت بطرح تلك الميزة على تلك الإصدارت بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية.

مستخدمي ساعات ابل في 150 دولة يتمتعون بهذه الميزة

ومن المخطط طرح هذه الميزة في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

ما هو انقطاع النفس أثناء النوم ؟

وأوضحت أبل، أن انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب شائع ولكنه غالبًا ما لا يتم تشخيصه، حيث يتوقف تنفس الشخص ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، وقد تمنع هذه الانقطاعات الجسم من الحصول على ما يكفي من الأكسجين، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية طويلة الأمد مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

وأشارت أبل أن هناك أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يتأثرون بانقطاع النفس أثناء النوم، ومع ذلك يظل الكثيرون دون تشخيص بسبب الأعراض الدقيقة والمتقطعة للحالة، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مشاكل عالية الخطورة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.



كيف سيتم تطبيق هذه الميزة في ساعات ابل؟

وقد أطلقت أبل هذه الميزة لتمكين المستخدمين لاكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم الجديدة، مما يسمح لهم بمراقبة نومهم واكتشاف مشاكل التنفس المحتملة قبل ظهور مضاعفات صحية خطيرة، من خلال استخدام مقياس التسارع داخل Apple Watch.

ويكتشف هذا المستشعر المتقدم حركات المعصم الصغيرة أثناء النوم والتي قد تكون مرتبطة بأنماط التنفس غير المنتظمة، ثم يتم تحليل هذه الحركات الدقيقة، التي تتوافق مع اضطرابات التنفس، باستخدام خوارزمية إشعار انقطاع النفس أثناء النوم من Apple، والتي تم تطويرها باستخدام التعلم الآلي المتقدم والبيانات من اختبارات انقطاع النفس أثناء النوم من الدرجة السريرية.

وتتم معالجة البيانات لتحديد ما إذا كان المستخدم يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم بدرجة متوسطة إلى شديدة، وإذا تم اكتشاف اضطرابات تنفسية كبيرة، فسيتلقى المستخدمون إشعارات على Apple Watch، مما يدفعهم إلى استشارة مقدم الرعاية الصحية لمزيد من التقييم والتشخيص المحتمل.

كما سيعمل تطبيق Health على إنشاء تقرير بتنسيق PDF للبيانات، والذي يمكن للمستخدمين مشاركته مع المتخصصين في الرعاية الصحية.

وبحسب شركة آبل، فإن تقديم ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم هو جزء من استراتيجية آبل الأوسع لتعزيز صحة المستخدم من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء، وسيتمكن المستخدمون من مراقبة مقياس "اضطرابات التنفس" في تطبيق Health على هواتف iPhone، حيث يتم تصنيف المعلومات على أنها "مرتفعة" أو "غير مرتفعة".

وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن جودة نومهم، تتيح الميزة للمستخدمين تتبع الأنماط بمرور الوقت، بما في ذلك التقييمات التفصيلية على مدار 30 يومًا أو ستة أشهر أو عام واحد.