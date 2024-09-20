شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة LinkedIn تدرب نماذج الذكاء الاصطناعى على بيانات حسابات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تستخدم LinkedIn فيجب أن تعلم أن الشبكة الاجتماعية قامت دون أن تطلب ذلك باختيار الحسابات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وأفادت 404Media، أن LinkedIn قدمت إعداد الخصوصية الجديد ونموذج إلغاء الاشتراك قبل طرح سياسة خصوصية محدثة تقول إن البيانات من المنصة تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وكما يشير TechCrunch، فقد قامت منذ ذلك الحين بتحديث السياسة.

وقالت المنصة، "يجوز لنا استخدام بياناتك الشخصية لتحسين وتطوير وتوفير المنتجات والخدمات، وتطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير وتوفير وتخصيص خدماتنا، والحصول على رؤى بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية والاستدلالات، حتى تصبح خدماتنا أكثر صلة وفائدة لك وللآخرين".

ويكتب موقع LinkedIn على صفحة المساعدة أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض مثل ميزات مساعد الكتابة، وقال يمكنك إلغاء الإذن بالتوجه إلى علامة تبويب خصوصية البيانات في إعدادات حسابك والضغط فوق " بيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وللعثور على التبديل قم بإيقاف تشغيله لإلغاء الاشتراك.

وفقًا لـ LinkedIn: "يعني إلغاء الاشتراك أن LinkedIn والشركات التابعة لها لن تستخدم بياناتك الشخصية أو المحتوى الموجود على LinkedIn لتدريب العارضين في المستقبل، ولكن هذا لا يؤثر على التدريب الذي تم بالفعل."

تقول الأسئلة الشائعة المنشورة للتدريب على الذكاء الاصطناعي إنها تستخدم "تقنيات تعزيز الخصوصية لتحرير أو إزالة البيانات الشخصية" من مجموعات التدريب الخاصة بها، وأنها لا تدرب نماذجها على الأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

وهذا الإعداد مخصص للبيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، ولكن LinkedIn لديه أدوات أخرى للتعلم الآلي تعمل على أشياء مثل التخصيص والاعتدال التي لا تولد محتوى.

ولاختيار عدم استخدام بياناتك لتدريب تلك الأدوات، سيتعين عليك أيضًا ملء نموذج اعتراض معالجة البيانات على LinkedIn .

ويأتي انضمام LinkedIn الواضح لجميع مستخدمي منصته، أو على الأقل معظمهم، بعد أيام قليلة من اعتراف Meta بجمع بيانات غير خاصة للمستخدمين لتدريب النماذج منذ عام 2007.