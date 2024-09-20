شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة ضمن كوكبة "تيانتشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الجمعة أربعة أقمار صناعية جديدة ضمن كوكبة الأقمار الصناعية "تيانتشي"، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الصناعية الأربعة، التي تحمل أسماء "تيانتشي 29" و"تيانتشي 30" و"تيانتشي 31" و"تيانتشي 32"، أطلقت بواسطة صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه"، ودخلت إلى المدار المخطط لها.

وتعد هذه مهمة الطيران الـ33 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو-1 أيه".