علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لحظة إطلاق iPhone 16 في متاجر أبل حول العالم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت متاجر أبل، اليوم الجمعة، طوابير من العملاء الراغبين في اقتناء هاتف iPhone 16 الجديد، الذى تم الإعلان عنه الشهر الجاري، وسط مزايا عديدة، تمنح مستخدمى أيفون، رفاهية أكثر في الاستخدام.

ايفون 16

هاتف iPhone 16  في متاجر أبل اليوم

ووصل هاتف iPhone 16 إلى متاجر أبل اليوم، وحرص الراغبون في الشراء على التقاط الصور من متاجر Apple في أستراليا وماليزيا واليابان وألمانيا، ومشاركتها احتفالاً باقتناء الهاتف الجديد.

متاجر أبل تستقبل عملاؤها حول العالم لشراء iPhone 16

وبدأت أبل في مشاركة الصور الرسمية من متاجرها، حيث بدأت مجموعة هذا العام بصور من الصين وكوريا الجنوبية.

اطلاق هاتف ايفون 16
 

إطلاق هاتف أيفون 16

وحمل هاتف iPhone 16 الجديد، مزايا عدة، بجانب قدرات الذكاء الاجتماعي التي جاء بها هذا الإصدار، كما أنه مزود بشبكة Wi-Fi أسرع وأكثر حماية.

اطلاق هاتف ايفون 16 في متاجر ابل
 

إطلاق هاتف آيفون 16 في متاجر أبل

وتأتي سلسلة هواتف iPhone 16 مزودة بـ  Wi-Fi 7، الذى يتيح لك إرسال المزيد من البيانات في وقت أقل، فهو أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من Wi-Fi (المعروف باسم Wi-Fi 6E)، وفي العام الماضي، حصل كل من  iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max على الدعم لأحدث تقنيات Wi-Fi.

هاتف ابل
 

طرح هاتف ايفون 16

وتتميز معالجات أبل، بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما يسمح بإطالة عمر البطارية في جميع المجالات، فعادة ما يكون عمر البطارية شكوى رئيسية بين أصحاب الهواتف

وأكدت أبل أن الطرازات الجديدة من جهاز iPhone  ستكون لديها بطارية قابلة للعمل لفترة أطول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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