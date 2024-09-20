شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة إطلاق iPhone 16 في متاجر أبل حول العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت متاجر أبل، اليوم الجمعة، طوابير من العملاء الراغبين في اقتناء هاتف iPhone 16 الجديد، الذى تم الإعلان عنه الشهر الجاري، وسط مزايا عديدة، تمنح مستخدمى أيفون، رفاهية أكثر في الاستخدام.

هاتف iPhone 16 في متاجر أبل اليوم

ووصل هاتف iPhone 16 إلى متاجر أبل اليوم، وحرص الراغبون في الشراء على التقاط الصور من متاجر Apple في أستراليا وماليزيا واليابان وألمانيا، ومشاركتها احتفالاً باقتناء الهاتف الجديد.

متاجر أبل تستقبل عملاؤها حول العالم لشراء iPhone 16

وبدأت أبل في مشاركة الصور الرسمية من متاجرها، حيث بدأت مجموعة هذا العام بصور من الصين وكوريا الجنوبية.





إطلاق هاتف أيفون 16

وحمل هاتف iPhone 16 الجديد، مزايا عدة، بجانب قدرات الذكاء الاجتماعي التي جاء بها هذا الإصدار، كما أنه مزود بشبكة Wi-Fi أسرع وأكثر حماية.





إطلاق هاتف آيفون 16 في متاجر أبل

وتأتي سلسلة هواتف iPhone 16 مزودة بـ Wi-Fi 7، الذى يتيح لك إرسال المزيد من البيانات في وقت أقل، فهو أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من Wi-Fi (المعروف باسم Wi-Fi 6E)، وفي العام الماضي، حصل كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max على الدعم لأحدث تقنيات Wi-Fi.





طرح هاتف ايفون 16

وتتميز معالجات أبل، بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما يسمح بإطالة عمر البطارية في جميع المجالات، فعادة ما يكون عمر البطارية شكوى رئيسية بين أصحاب الهواتف

وأكدت أبل أن الطرازات الجديدة من جهاز iPhone ستكون لديها بطارية قابلة للعمل لفترة أطول.