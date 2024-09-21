شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم مشروع FireSat لتتبع واكتشاف حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

دعمت جوجل برنامج FireSat، وهو عبارة عن مجموعة أقمار صناعية تهدف إلى تتبع وكشف حرائق الغابات، ومن المتوقع إطلاق أول قمر صناعي من البرنامج في أوائل عام 2025، وتشارك جوجل في هذا المشروع.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تساعد جوجل في تنبيه المستخدمين بشأن حرائق الغابات القريبة منذ عام 2020، واستخدمت خدمات خرائط جوجل والبحث لتنبيه الناس.

ورسمت شركة التكنولوجيا العملاقة في ماونتن فيو خرائط حرائق الغابات بالتفصيل، وإبقاء الناس على دراية بالمخاطر المحتملة.

وترسل شركة التكنولوجيا العملاقة إشعارات وتعليمات حول كيفية البقاء آمنًا، كما استثمرت جوجل 13 مليون دولار في مبادرة Earth Fire Alliance التي تهدف إلى اكتشاف وتتبع حرائق الغابات بحجم فصل دراسي في غضون 20 دقيقة.

لا تدعم جوجل FireSat ماليًا فحسب، بل سيساهم قسم أبحاث جوجل أيضًا في المشروع، وستستفيد المنصة بأكملها من تقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على طريقة أفضل لمراقبة وإدارة حرائق الغابات.

سيعمل فريق أبحاث جوجل على إدخال البيانات ذات الصلة في تقنية التعلم الآلي (ML)، وسيساعد هذا في تطوير التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في اكتشاف حرائق الغابات عندما تكون صغيرة.

ومن المتوقع إطلاق أول قمر صناعي من المجموعة في أوائل العام المقبل، ووفقًا للمشروع، ستتكون الكوكبة من 50 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض.

ستحتوي هذه الأقمار الصناعية على أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف الحرائق الصغيرة، ومن الممكن أن تساعد هذه المجموعة في الكشف عن حريق صغير بحجم 5 أمتار في 5 أمتار.

