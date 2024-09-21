شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمات لدعم الأمهات الحوامل.. هدفها تتبع عمر الجنين والان مع تفاصيل الخبر

من الرغبات الشديدة غير المتوقعة إلى التقلبات المزاجية والجسم المتغير باستمرار، تحاول الأمهات الحوامل باستمرار متابعة صحتهن البدنية والعقلية.

ويأتي تحديث Apple Watch OS الجديد بميزة تم تصميمها خصيصًا للحمل، وستتوفر هذه الميزة أيضًا افتراضيًا في Apple Watch Series 10 الجديدة.

و تعمل منتجات Apple Health، على جعل رحلة الحمل أكثر سلاسة، خاصة أن هناك الكثيرمن التغيرات التى تحدث في صحتك الجسدية والعقلية أثناء الحمل.

والآن، مع تحديثات الحمل الجديدة هذه، يمكن لتطبيق الصحة أن تساعدك على فهم هذه البيانات بشكل أفضل من خلال إجراء التعديلات والتوصيات لتعكس هذه التغييرات".

1. تتبع عمر الحمل وتسجيل الأعراض

يأتي نظام التشغيل watchOS 11 مزودًا بميزة جديدة لتتبع عمر الحمل وتسجيل الأعراض في تطبيق Cycle Tracking، و يُظهر تطبيق Cycle Tracking عمر الحمل الحالي ويسمح لك بتسجيل الأعراض المتعلقة بتجارب الحمل الشائعة مثل تغيرات الشهية، وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة متى كنت حاملًا عبر جميع مخططات تطبيق Health الخاص بك".

ويتتبع التطبيق هذه التغييرات ويصورها ، وتظهر أيام الحمل باللون الأخضر، بينما يتم تحديد الأيام المستقبلية بخط متقطع مما يمنحك في الأساس خريطة طريق طوال فترة الحمل.

2.الصحة العقلية

قامت ابل بدمج تقييمات الصحة العقلية المنتظمة في تطبيق Health، خصيصًا للمستخدمين الحوامل، خاصة أنها قضية صحية عالمية مع أهمية الصحة العقلية بشكل خاص، بنفس القدر مثل الصحة الجسدية ، والحمل هو فترة تحولية تجلب غالبًا تغييرات كبيرة على الصحة الجسدية والعقلية للشخص.

ويتغير جسمك، وتختبر مجموعة من الهرمونات التي تؤثر على شعورك، وقد تفقد النوم يمكن أن يكون كثيرًا.

وتوفر الميزة أيضًا تقييمات تغطي المخاطر المرتبطة بحالات مثل الاكتئاب والقلق، ويمكن مشاركتها مع مقدمي الرعاية الصحية، كما يمكن أن تساعدك هذه التقييمات في تحديد مستوى المخاطر لديك، وإنشاء ملف PDF لمشاركته مع طبيبك، وإذا قمت بتسجيل الحمل، فيمكنك اختيار تذكيرك بتناول هذه الأدوية بانتظام."

3. ثبات المشى

مع تقدم الحمل، لا يكبر حجم بطنك فحسب، بل يتغير مركز ثقل جسمك، ويصبح التوازن أكثر صعوبة، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل،لذا يمكنك استخدام ميزة Walking Steadiness المتوفرة على iPhone.