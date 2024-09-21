شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الأوراق المالية الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على إيلون ماسك بسبب تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها تعتزم السعي إلى فرض عقوبات على إيلون ماسك بعد فشله في المثول للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة في تحقيق الهيئة التنظيمية في استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وفي ملف قدمته إلى محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن طلب العقوبات سيسعى إلى إصدار أمر بإظهار سبب عدم اعتبار ماسك بازدراء مدني لانتظاره حتى ثلاث ساعات قبل الشهادة المقررة في العاشر من سبتمبر لإبلاغه بأنه لن يظهر.

وذهب ماسك، الذي تشمل أعماله شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وشركة الصواريخ سبيس إكس وهو أغنى شخص في العالم، إلى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في ذلك اليوم للإشراف على إطلاق مهمة بولاريس داون التابعة لسبيس إكس.

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إنه بصفته الرئيس الفني لشركة سبيس إكس، كان ماسك "على علم بالفعل" بالإطلاق المخطط له لأن الشركة ناقشته قبل يومين، وقالت إن تصرفات ماسك انتهكت أمر المحكمة الصادر في 31 مايو الذي أجبره على الإدلاء بشهادته.

وكتب محامي لجنة الأوراق المالية والبورصات روبن أندروز: "إن عذر ماسك في حد ذاته ينم عن حيلة. يجب على المحكمة أن توضح أن حيلة ماسك وتكتيكات التأخير يجب أن تتوقف"، ووصف أليكس سبيرو، محامي ماسك، العقوبات بأنها "صارمة" وغير ضرورية، قائلاً إن غياب ماسك عن الإطلاق كان من الممكن أن يعرض حياة رواد الفضاء للخطر، وأن شهادته تم تأجيلها إلى 3 أكتوبر.

وكتب سبيرو أن فشل ماسك في الإدلاء بشهادته في 10 سبتمبر كان نتيجة "حالة طوارئ" لم يتسبب فيها، و"لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مثل هذه الحالة الطارئة ستتكرر"، ورفض متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية قالت في ملف المحكمة إن لا شيء يردع ماسك عن عدم الحضور في 3 أكتوبر.

وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في أوائل عام 2022 عندما بدأ في تجميع أسهم تويتر، وتعرض ماسك لانتقادات، بما في ذلك من قبل مساهمي تويتر، لانتظاره 10 أيام على الأقل قبل الكشف عن شرائه لأسهم تويتر.

يتعين على المستثمرين الكشف عن ذلك عندما يصلون إلى ملكية 5% من الشركات العامة. وفي نهاية المطاف، كشف ماسك عن حصة 9.2% في تويتر، وعرض بعد ذلك بوقت قصير شراء الشركة بالكامل، في يوليو، قال ماسك إنه أساء فهم متطلبات الإفصاح لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأن "كل المؤشرات" تشير إلى أن تأخيره كان "خطأ".

وأقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في أكتوبر الماضي بعد أن فاته مقابلة مقررة في مكتبها في سان فرانسيسكو، وقال ماسك إن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول "مضايقته" من خلال الاستدعاءات.

لقد كان على خلاف طويل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2018 بسبب منشوراته على تويتر حول تحويل تيسلا إلى شركة خاصة.