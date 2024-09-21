شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سلسلة iPhone 17 المقبلة ستحصل على ترقيات كبيرة في الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن أن هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Slim (الذي سيحل محل طراز Plus) وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستأتى بترقيات كبيرة في الشاشة العام المقبل، وذلك وفقًا لـ"روس يونج" من Display Supply Chain Consultants.

وبحسب موقع GSM الهندى، يقول يونج، إن iPhone 17 سيحصل على معدل تحديث 120 هرتز وشاشة OLED LTPO، مما يعني أنه سيكون قادرًا على تغيير معدل التحديث إلى معدلات منخفضة، فلا تزال أبل، بما فيها إصدارات iPhone 16 تحافظ على معدل تحديث مرتفع لإصدارات Pro.

ترقيات iPhone 17 Slim في الشاشة

سيحصل iPhone 17 Slim على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وLTPO، ومن الواضح أن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max سيحصلان على Face ID أسفل الشاشة، والذي يعني أن Dynamic Island قد تختفي أو تتغير وفقًا لذلك، حيث ستكون الفتحة في الشاشة أصغر بكثير.

وستضم كاميرا السيلفي فقط، وبالتالي، سيبدو iPhone 17 Pro وPro Max أكثر شبهاً بأجهزة أندرويد المنتشرة الآن.