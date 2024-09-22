شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تفعل منصة لمراقبة الطقس على ارتفاع 5 آلاف متر لأبحاث تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية تشغيل منصة لمراقبة الطقس على ارتفاع 5287.71 متر في الجزء الأوسط من جبال كونلون فى منطقة شينجيانج "الويجورية" ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

وأفادت الهيئة - في بيان اليوم الأحد أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - بأن منصة مراقبة الطقس الشاملة ، وهي الأعلى من نوعها في الصين، تقع في ولاية هوتان في شينجيانج، ومصممة لمراقبة التعديل الاصطناعي للطقس والبحث العلمي لموارد المياه السحابية في جبال كونلون.

وأوضحت أن المنصة تدمج أنظمة مختلفة لمراقبة الأحوال الجوية من الأرض، ورصد المركبات الجوية دون طيار على ارتفاعات عالية، وأبحاث ومراقبة الفيزياء الدقيقة للجليد السحابي، ورصد الهباء الجوي عبر نظام الليدار (نظام ضوئي للرصد وتحديد المدى).

وأضافت أنه جنبا إلى جنب مع نظام الليدار عالي الأداء، وتكنولوجيا التصوير بالفيديو عالية الدقة، ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونظام مستقر لإمدادات الطاقة الشمسية، فإنها تكون بالتالي قد أنشأت شبكة رصد أرضية-جوية-فضائية شاملة، مشيرة إلى أن دمج وتطبيق هذه التقنيات له قيمة بحثية علمية كبيرة وإمكانات تطبيقية في التقاط ديناميكيات السحب بدقة، وتحسين عمليات إسقاط المطر (أو الثلوج) اصطناعيا، وتقييم تأثير تغير المناخ، واستكشاف استراتيجيات التكيف للنظم الإيكولوجية في البيئات القاسية.

وتعد هذه هي منصة البحث العلمي الشاملة الوحيدة لموارد المياه السحابية في جبال كونلون. ووصلت شينجيانغ إلى آفاق جديدة في التعديل الاصطناعي للطقس وتنمية موارد المياه السحابية واستخدامها، بالإضافة إلى أنها ذات أهمية كبيرة لأمن الموارد المائية والري الزراعي والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في شينجيانغ ومنطقة شمال غربي الصين بأسرها.



وذكرت الهيئة أن المنصة ستوفر - أيضا - بيانات مباشرة قيمة لأبحاث تغير المناخ وحماية البيئة الإيكولوجية على مستوى العالم.