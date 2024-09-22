شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تضيف ملصقات جديدة إلى القصص والريلز والان مع تفاصيل الخبر

أضاف انستجرام لمسة من الحنين والمرح منصته من خلال تقديم 38 ملصقًا جديدًا للقصص والمقاطع، حيث تتميز المجموعة الجديدة بالكلاسيكية، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بطرق أكثر إبداعًا.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، يجلب هذا التحديث إحساسًا بالألفة من قصص انستجرام والريلز، وتشتمل الملصقات الجديدة على أيقونات مثل القلوب، والتي يمكن استخدامها للتعبير عن الحب أو التقدير، وملصقات أيام الأسبوع، المثالية لإضافة سياق أو ضبط الحالة المزاجية للمحتوى الخاص بك.

تسمح هذه الإضافة للمستخدمين بإضفاء لمسة من الذكريات الكلاسيكية على قصصهم والريلز، وكان أعرب الكثيرون عن أسفهم لإزالة الملصقات الكلاسيكية من قبل، وتوضح عودتهم الالتزام بالحفاظ على رضا المستخدمين وتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات الإبداعية.

وتتميز هذه الملصقات بالبساطة ولكنها متعددة الاستخدامات، وتتناسب مع مجموعة من المواضيع والقصص، مما يجعلها إضافة قيمة لمجموعة الأدوات الإبداعية للمنصة.

كما أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم انستجرام أيضًا حسابات المراهقين، والتي توفر حماية معززة للمستخدمين الأصغر سنًا مع الاستمرار في توفير الوصول إلى الميزات الشائعة للمنصة، وتقدم حسابات المراهقين ميزة "الحد اليومي"، بالإضافة إلى تشجيع المراهقين على أخذ قسط من الراحة بعد ساعة من التمرير.