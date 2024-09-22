شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفلونسر الـAI.. كيف يستخدم زوجان الذكاء الاصطناعي لتكوين ثروة من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتعلق فقط بـ ChatGPT والروبوتات "التي تسيطر على العالم"، ففكر مرة أخرى، فقد ترك زوجان من ذوي الخبرة المالية وظائفهما الآن بعد إنشاء نموذج مزيف تمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي - ويزعمان أنها تدفع أجورهما.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن أوليفيا سي "انفلونسر" واقعية بشكل مخيف تم إنشاؤها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يصور حسابها على Instagram حياة مسافرة متعطشة، تلتقط "صورًا" تبدو سهلة في دول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البرتغال وبيرو وحتى المملكة المتحدة.

ولكن وراء أسلوب الحياة الخالي من الهموم على ما يبدو، يوجد ثنائي يعمل بلا هوادة لإضفاء الحياة على "أوليفيا سي"، ويشمل ذلك الزوجين ألفيرو، 42 عامًا، وريتا، 34 عامًا، اللذين شكلا الآن وكالة إبداعية Falamusa، بعد 20 عامًا في صناعة الإعلان.

وقال ألفيرو في مقابلة حصرية مع صحيفة ميرور: "أوليفا هي بمثابة تجربة ترفيهية غير رسمية لاختبار التكنولوجيا"/ "لقد رأينا أنها كانت اتجاهًا، وفكرنا: دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا جعلها قابلة للتصديق حقًا، دعونا نرى كيف يتفاعل الناس معها، دعونا نجمع بعض الأفكار".

"يتحدث الأشخاص المهتمون بالذكاء الاصطناعي ويتكهنون ويتخيلون أنه سيحل محلنا ويدمرنا والعالم. لذا، فكرنا في العمل معها ومحاولة معرفة ما تفعله... تسير الأمور بسرعة كبيرة، إنها محفزة للغاية - نحن نكتشف تطبيقات العالم الحقيقي للتكنولوجيا."

بينما يعمل ألفيرو بشكل أكبر على الجانب التسويقي لأوليفيا سي، تجمع ريتا مظهرها باستخدام عدد من التقنيات الجديدة مثل Luma AI و Midjourney، كانت لقطات وسائل التواصل الاجتماعي الواقعية لأوليفيا سي هي ما أكسبها المركز الثالث في أول مسابقة ملكة جمال في العالم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (WAICA) والتي أقيمت في وقت سابق من هذا العام.

وتم وصفها بأنها "جوائز الأوسكار التكنولوجية" العالمية، حيث شهدت عارضات أزياء مزيفات بالكامل يتم الحكم عليهن بناءً على مظهرهن وتقنياتهن ونفوذهن على وسائل التواصل الاجتماعي في حدث عبر الإنترنت، ويأتي هذا في وقت "تتجه فيه العلامات التجارية بشكل متزايد إلى عارضات أزياء تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي" لتسويق المنتجات نظرًا لتكلفتها المنخفضة وكفاءة الوقت المتزايدة، وفقًا لـ SpringerNature.

كما ورد أن Imagine Education - وهي منصة تدريب لمبدعي الذكاء الاصطناعي - شهدت "ارتفاعًا بنسبة 360٪ في التسجيلات" في الشهر الماضي وحده، وتقدم المنصة دورات حول "المهارات المطلوبة لبناء مؤثر الذكاء الاصطناعي الخاص بك"، والتي يقترح المتحدثون باسمها أنها الحل الأمثل لأولئك "الذين لا يريدون أن يكونوا مبدعين يواجهون الجمهور" ولكنهم لا يزالون يريدون "الاستفادة من أسلوب حياة المؤثر".

ومن غير المستغرب أن أثار هذا بعض الأسئلة الحاسمة، مع تساؤل عدد لا يحصى من المتفرجين عما إذا كانت النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تستمر في معايير الجمال غير الواقعية أو ستحل في النهاية محل نماذج "الحياة الواقعية"، على الرغم من أنه موضوع معقد، يؤكد ألفيرو أن هناك الكثير من التخويف حول هذا الموضوع.

ومثل الشخصيات المشهورة عالميًا لميكي ماوس أو لارا كروفت، يصر على أن أوليفيا سي تدور حول خلق شخصية خيالية مثيرة للاهتمام - رغم أنها تحمل بعض الشبه بزوجته، وتابع ألفيرو: "في المرة الأولى التي ظهرت فيها ريتا لبعض أصدقائي الذين لم يعرفوها قالوا: "إنها تشبه أوليفيا نوعًا ما"، "إنها تعاني من النمش مثل أوليفيا، وهي شاحبة جدًا مثل أوليفيا.

"لكننا ابتكرنا شخصية - مغامرة، فضولية - تشبهنا إلى حد ما. نسافر كثيرًا، ولدينا ابنة ونعيش شهرًا في إسبانيا وفي الشهر التالي نذهب إلى سردينيا ونبقى هناك لمدة شهرين تقريبًا. نحن نحب السفر كثيرًا، لذلك تتمتع أوليفيا بهذا الشعور، فهي مغامرة للغاية ولكنها في نفس الوقت متسامحة.

"إنها تحب الأشياء الجيدة في الحياة مثل النبيذ الجيد، وأحيانًا الفستان الجيد... وأحيانًا تقرأ كتابًا لقارئ غير معروف من بيرو... أردنا فتاة بشرية، تبدو هكذا وهذا كل شيء." وأضاف لاحقًا: "لم نشكك في الأمر، أعلم أن هناك أشخاصًا يتحدثون عن قضايا الجمال الحقيقية والتأثير ولكن هذا ليس هدفنا."

ولا يعرف ألفيرو بالضبط كيف يبدو المستقبل لأوليفيا سي، لكنه وريتا عازمان على استخدامها للخير. كما أنه مهتم بشكل خاص بالعمل مع شركات الإنتاج وحتى البرامج التعليمية لمعرفة كيف يمكن تنفيذ الذكاء الاصطناعي بطريقة إبداعية.

وتابع: "التاريخ لا يتكرر ولكنه يتناغم. لقد رأينا ذلك دائمًا في التاريخ، أعتقد أنه من النار. كما تعلمون "أوه النار ستحرق كل شيء"، لا، لكنها رائعة لصنع الطعام.

"أو التصوير الفوتوغرافي - "أوه ماذا سيحدث للرسم بالتصوير الفوتوغرافي؟" حسنًا، لقد فتح ذلك المجال أمام حركات فنية أخرى مثل المستقبلية والتكعيبية.