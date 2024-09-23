شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور مشكلة فى "تاتش" iPhone 16 Pro .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع من طرح سلسلة ايفون 16 في الأسواق، بدأ المستخدمون يواجهون بعض المشاكل مع الجهاز الرائد، ايفون 16 برو، ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع 9to5Mac، فإن الزيادة في شكاوى المستخدمين تشير إلى أن العديد من مالكي الهواتف الذكية يواجهون صعوبات متقطعة مع شاشة اللمس الخاصة بأجهزتهم، بما في ذلك التأخر في الاستجابة والنقرات غير المسجلة.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة تبدو نابعة من خلل في البرنامج، وليس خللًا في الأجهزة، فقد طور نظام التشغيل iOS من شركة آبل مشكلة فرط الحساسية، حيث تكون خوارزمية رفض اللمس حريصة بشكل مفرط على رفض التفاعلات الحقيقية، مما يؤدي إلى فقدان اللمسات وعدم رضا المستخدم.





وقد أوضحت إحدى هذه الشكاوى على موقع Reddit المشكلات التي يواجهها مستخدمو ايفون 16 برو وبرو ماكس، وذكرت أنه إذا لمس المستخدم الشاشة بجوار زر التحكم في الكاميرا أولاً، تصبح الشاشة بأكملها غير مستجيبة حتى يتم تحريرها، باستثناء شريط الصفحة الرئيسية، يبدو أن ملامسة الشاشة غير المقصودة هذه تتسبب في رفض نظام iOS للمس عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم محبطة.

وقد تساهم حواف الشاشة فائقة النحافة في iPhone 16 Pro في المشكلة، مما يزيد من احتمالية ملامسة الحافة عن طريق الخطأ وإثارة رفض اللمس غير المرغوب فيه، مع وجود لمسة خفيفة من الجلد مطلوبة لبدء رفض اللمس، قد يظل المستخدمون غير مدركين للسبب الأساسي.

وعند حمل الهاتف بشكل طبيعي، مع لف الأصابع حول حوافه، قد يتسبب المستخدمون عن غير قصد في رفض اللمس، خاصة عند استخدام الجهاز بدون غطاء واقٍ.

ومن الجدير بالذكر أن المشكلة لا يبدو أنها تحدث عندما يكون الجهاز خاملاً على شاشة القفل، وتظهر فقط عندما يكون الهاتف غير مقفل، مثل التمرير عبر التطبيقات أو التمرير بين صفحات الشاشة الرئيسية، ويشير هذا أيضًا إلى أن المشكلة تتعلق بالبرمجيات، وليست قائمة على الأجهزة.

معالج iPhone 16 Pro Max

مع iPhone 16 Pro المتقدم، المعالج عبارة عن شريحة A18 Pro، ويحتوي كلا الإصدارين على وحدات معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة، ويحتوي الإصدار العادي على 5 أنوية، ويحتوي Pro على وحدة معالجة رسومية سداسية النواة، مثل Apple A17 Pro من العام الماضي.

وبصرف النظر عن ذلك، لم يتغير شيء، سيحصل كلا طرازي iPhone 16 Pro على Apple Intelligence في نفس الوقت، مع نفس مجموعة الميزات، ومع زيادة بنسبة 17 في المائة في عرض النطاق الترددي للذاكرة، تقول Apple إن Apple Intelligence يعمل أسرع بنسبة 15 في المائة مقارنة بجهاز iPhone 15 Pro الذي يستخدم شريحة A17 Pro.

وفقًا لشركة Apple، يوفر A18 Pro أيضًا ضعف أداء تتبع الأشعة لـ A17 Pro بسبب قدرات المعالجة المحسنة. وهو يتضمن نواتين للأداء وأربعة أنوية للكفاءة، مما يوفر زيادة في السرعة الإجمالية بنسبة 15 في المائة عن الجيل السابق.

فريد من نوعه في طرازات Pro، يتيح A18 Pro ميزات وسائط متقدمة، بما في ذلك تسجيل فيديو ProRes وسرعات نقل USB 3 أسرع. تم تعزيز نظام الكاميرا من خلال مزيج من الأجهزة والبرامج والذكاء، والتي تعمل بواسطة مجموعة الشرائح الجديدة.