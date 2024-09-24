شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونيتا ويليامز تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا، عن تولى رائدة الفضاء سونيتا ويليامز، رسميًا قيادة محطة الفضاء الدولية خلال مهمتها الممتدة على متن المنشأة المدارية، وتعد هذه المرة الثانية التي تتولى "ويليامز"، قيادة المحطة الفضاء، بعد أن قادت سابقًا البعثة 33 في عام 2012.

ويليامز تتولى مهمة جديدة على متن رحلة " بوينج"

تتولى "ويليامز"، مع رائد الفضاء بوتش ويلمور، مهمة الإشراف على المحطة منذ 5 يونيو 2024، بعد إطلاقهما على متن مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، والتي كانت أول رحلة مأهولة لها.

كان من المفترض أن تبلغ مدة رحلة "ويليامز" 8 أيام فقط، إلا أن المشكلات الفنية إلى تأجيل عودتهما حتى فبراير 2025، حيث تم نقل قيادة المحطة إلى ويليامز من رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو، الذي من المقرر أن يعود إلى الأرض قريبًا.

وستشرف "ويليامز"، على مجموعة متنوعة من العمليات وأنشطة البحث على متن محطة الفضاء الدولية، حيث تعتزم وكالة ناسا نشر مركبة فضاء سبيس إكس كرو دراجون لتسهيل العودة الآمنة لويليامز وويلمور إلى الأرض بعد مهمتهما الممتدة.



ويليامز حققت أرقاما قياسية كأمراة في مجال الفضاء بأكثر من 322 يومًا

وسجلت "ويليامز"، أرقامًا قياسية لأكبر عدد من عمليات السير في الفضاء من قبل امرأة وتراكمت أكثر من 322 يومًا في الفضاء عبر مهام متعددة، وبالتالي ستكون خبرتها الواسعة ضرورية لأنها تقود الطاقم الحالي على متن محطة الفضاء الدولية.

وستستمر محطة الفضاء الدولية في العمل كمركز للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء والبحث العلمي حتى عودتها في أوائل العام المقبل.



وتؤكد مهمة الإنقاذ القادمة على الالتزام المستمر برحلات الفضاء البشرية والتعقيدات التي تنطوي عليها، مما يعزز إرث ويليامز في استكشاف الفضاء.