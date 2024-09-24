شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة وصول رواد الفضاء وكبسولة مهمة SpaceX موقع الإطلاق فى فلوريدا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت مهمة رواد الفضاء Crew-9 التابعة لشركة SpaceX جاهزة للإنطلاق، وقد وصل رائد الفضاء "نيك هاج" من وكالة ناسا ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف إلى مركز كينيدي للفضاء (KSC) في فلوريدا استعدادا لعملية الإطلاق المقررة بعد غدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سيطير الثنائي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon، والتي من المقرر إطلاقها على متن صاروخ "فالكون 9" يوم الخميس (26 سبتمبر) من منصة 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية.



وصول رواد الفضاء



وقال مسؤولون من وكالة ناسا: "سيخضع هاج وجوربونوف للحجر الصحي في مبنى العمليات والخروج "نيل أ. أرمسترونج" بمحطة كينيدي الفضائية.

وأثناء وجودهما هناك، سيجريان محاكاة للمهمة، وتناوبًا على النوم لمواءمة فترات الراحة والاستيقاظ مع متطلبات المهمة، وبروفة إجراءات الطيران، بالإضافة إلى إجراء مكالمات مع العائلة والأصدقاء".



صاروخ



وأعلنت شركة SpaceX عبر موقع X، أن مركبة دراجون التابعة لـ Crew-9، والتي تحمل اسم Freedom، موجودة أيضًا في الموقع، وكما يوحي اسمها، ستكون Crew-9 هي مهمة رواد الفضاء التاسعة طويلة الأمد التي تقوم بها SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.



نقل الكبسولة

عادة ما تحمل هذه الرحلات أربعة أشخاص؛ تم نقل اثنين من أفراد الطاقم من Crew-9 حتى تتمكن Freedom من نقل كل من Butch Wilmore وSuni Williams التابعين لوكالة ناسا إلى الأرض في فبراير في نهاية المهمة.

وكان من المفترض أن يعودوا إلى الوطن على متن Starliner، لكن وكالة ناسا مددت المهمة مرارًا وتكرارًا لدراسة وإصلاح مشكلات الدافع التي واجهتها الكبسولة في طريقها إلى المختبر المداري.

وقررت الوكالة في النهاية إعادة Starliner إلى الأرض بدون طاقم، وهو ما حدث في 7 سبتمبر، وترك الرواد على متن محطة الفضاء الدولية حتى تنتهي Crew-9.